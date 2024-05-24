Скандалы: Частные самолеты, наркотики и 30 эскортниц

Как отдыхал Джастин Бибер до брака и где теперь он проводит отпуск с женой?

Канадский поп-певец Джастин Бибер обрел популярность в юности. Вместе с ней в его жизнь пришли огромные гонорары, которые он без раздумий спускал не только на многомиллионные дома и суперкары, но и на роскошные путешествия. В этих поездках он веселился на широкую ногу, не отказывая себе в запрещенных веществах и услугах секс-работниц. Но однажды все это наскучило знаменитости — и он решил отказаться от разгульного образа жизни ради жены, американской топ-модели Хейли Болдуин, и их будущего ребенка. Что изменилось в отпусках Джастина Бибера в браке и как он теперь отдыхает с возлюбленной — в материале «Ленты.ру».

«Не хочу, чтобы меня что-то сдерживало»

«А что, если Хейли окажется девушкой, на которой я женюсь? Что, если я нырну в омут с головой, а потом причиню ей вред? Я никогда уже этого не исправлю. Такие раны действительно трудно залечить. Это так тяжело — я просто не хочу причинять ей боль», — говорил Джастин Бибер в 2016 году, когда свобода и развлечения на тропических курортах с самыми красивыми девушками мира были его главным приоритетом.

Еще задолго до брака канадец прославился страстью к экстравагантным путешествиям. И для каждого из них он выбирал самый дорогой из возможных вариантов размещения. Одним из его фаворитов стало поместье Water Falling на Гавайях, где он остановился в том же году в компании шести моделей. В то время музыкант не собирался обременять себя серьезными отношениями, а тем более женитьбой.

Я не хочу ставить девушку в неловкое положение. Она не должна думать, что я принадлежу только ей, иначе в конце концов ей будет больно. Сейчас я не хочу, чтобы меня что-то сдерживало. У меня и так много обязательств, поэтому девушка — это дополнительная ответственность

Джастин Бибер

Каждая ночь в особняке у водопада, ниспадающего с вершины скалы прямо в море, обходилась ему в 10 тысяч долларов (650 тысяч рублей по курсу того времени). Помимо живописных видов в эту стоимость входили услуги гида для осмотра достопримечательностей на вертолете, премиальные спа-процедуры, блюда высокой кухни и эксклюзивные алкогольные напитки. Недаром поместье Water Falling стало местом съемок популярного британского реалити-шоу о знакомствах Love Island.

Бибер и его гости могли сполна наслаждаться друг другом и всеми благами курорта — ведь тогда его связь с Хейли стояла на паузе. Да и сама модель заявляла, что они с поп-исполнителем — «не эксклюзивная пара». «Был период, когда он уходил, как только я появлялась в комнате», — описывала девушка их отношения в 2016-м, добавляя, что тогда они прекратили общение на год.

«Никаких родителей, никаких правил»

Ранее Джастин Бибер уже попадал в заголовки газет за развратное поведение во время поездок. Во время своего мирового турне в 2013 году певец оказался в Рио-де-Жанейро, где провел ночь в частном особняке с 30 девушками. Звезде пришлось арендовать его после того, как «скитаясь по гостиницам», он получил отказ в заселении от администрации роскошного отеля Copacabana Palace. Сотрудники приняли такое решение из-за компании Бибера — в ту пятницу его сопровождали эскортницы.

Со своими спутницами Джастин познакомился в элитном стриптиз-клубе. В его стенах каждые 20 минут проходили эротические шоу, на которых перед гостями выступали сразу несколько танцовщиц. Цены на сексуальные услуги варьировались в зависимости от навыков и изысканности проститутки и стартовали от 120 долларов за 40 минут (около 5000 рублей по курсу 2013 года). Стоимость ночи же начиналась от 1200 долларов (42 тысячи рублей).

Бибер не смог определиться с выбором и остановиться на двух девушках. После отказа Copacabana Palace музыкант захотел снять номер в семейной гостинице Fasano, но и эта попытка не увенчалась успехом. Тогда около 1:30 ночи Джастин приехал в ночной клуб Zax на западе города и устроил бурную вечеринку в приватной комнате на втором этаже. Через полтора часа он решил покинуть заведение и направился в сторону дома в одном из самых дорогих районов Барра-да-Тижука. Туда он следовал на фургоне в окружении телохранителей и трех десятков девушек, полностью одетых в черное.

Я хочу, чтобы мой мир был полон веселья. Никаких родителей, никаких правил, ничего такого. Никто не сможет меня остановить

Джастин Бибер

Другие подробности той ночи остаются тайной, однако известно, что мать знаменитости Патрисия Маллетт прилетела в Бразилию едва ли не на следующий день после этой истории. Как писали таблоиды, поведение сына вызвало у нее большое беспокойство.

«Забочусь о своем теле как о сосуде»

Гастроли в Рио-де-Жанейро — не единственный тур канадца, взбудораживший наблюдавших за ним фанатов. В мае 2017 года в Мумбаи состоялся очередной грандиозный концерт. А чтобы заполучить знаменитость такого масштаба, организаторам прошлось выполнить 22 столь же масштабных пункта из его райдера. Например, Джастин потребовал личный Rolls-Royce, частный самолет и вертолет, трехэтажную виллу в самом дорогом отеле города, 100 вешалок одежды в гардеробную с белоснежными шторами, ванильные ароматизаторы, стол для пинг-понга, PlayStation, шкатулку для йоги с эфирными маслами, ароматическими палочками и литературой по асанам, свежие цветы и огромное количество жевательной резинки.

За кулисами шоу, согласно запросу, Бибера ожидала профессиональная массажистка из Кералы, а вместе с ней — массажный стол, специальный диван, стиральная машина и холодильник. Его питание тоже было исключительным: шеф-повара готовили певцу пять раз в день, а меню включало в себя органический мед, миндальное молоко, нарезанные кубиками фрукты, итальянский сыр, черные оливки, белый хлеб, попкорн с чеддером, органические сухофрукты, витаминную воду и сливочную газировку.

Но несмотря на все блага, предоставленные гостеприимными индийцами, музыкант не смог впечатлить местную публику. После концерта поклонники наводнили соцсети гневными комментариями по поводу его выступления и внешнего вида. По их словам, Бибер даже не пытался скрыть тот факт, что поет под фонограмму, и даже вытирал лицо полотенцем прямо посреди припева. «Это было настолько плохо, что даже смешно», — поделился впечатлениями индийский комик Ашиш Шакья и добавил, что артист вышел на сцену в простых мятых трениках и футболке.

Приходить в себя после провалов на концертах или личной жизни Джастин Бибер тоже предпочитает с лоском. Для этого за пять миллионов долларов он купил уединенный дом у озера в родной Канаде

А еще певец нашел собственный способ очистить организм от токсинов, которые накопились за несколько лет злоупотребления наркотиками. Для этого он спит в барокамере. «В прошлом я пренебрегал собой, а сейчас я просто нахожусь в процессе выздоровления. Я пытаюсь убедиться, что забочусь о своем теле как о сосуде, который дал мне бог, — объясняет свой выбор Бибер. — Камера наполняется кислородом — я действительно боролся с сильной тревогой. Вы получаете больше кислорода в мозг, и это снижает уровень стресса. Это довольно круто».

«Я могу улететь куда-нибудь, но мне не терпится вернуться и потусоваться с ним»

Всего год спустя Бибер женился, однако семейную жизнь с Хейли он тоже считает большим приключением. «Это настоящее путешествие. Помню, когда я женился, у меня случился нервный срыв, потому что я думал, что брак решит все мои проблемы, но это не так, — размышлял Джастин. — Ты хочешь, чтобы твоя жена делала то, чего не делаешь ты сам. Поэтому иногда трудно смотреть в зеркало и осознавать, что на самом деле ты не тот человек, кем себя считал. И это — всего лишь результат травмы и жизненных обстоятельств».

Прошлой зимой певца и его жену заподозрили в разрыве отношений. На фоне череды семейных ссор музыкант записывал видео в слезах, манекенщица прятала обручальное кольцо от папарацци, а ее отец умолял поклонников помолиться за свою дочь и ее брак. Пара не стала комментировать эти слухи и вместо этого в мае объявила о том, что ждет первого ребенка. Кроме того, в соцсетях Хейли появились фотографии, сделанные во время совместного отпуска в тропиках. Но фанаты не верят в искренность супругов — по их мнению, кадры были сделаны еще зимой, во время новогоднего отпуска на Барбадосе.

И хотя Бибер отмечает, что стал спокойнее благодаря статусу мужа и будущего отца семейства, в вопросах роскошных поездок его аппетиты остались прежними. Баловать жену он предпочитает не только за границей, но и в самых необычных точках США. Например, в июне 2020 года пара отправилась в Amangiri — пятизвездочный курорт в Каньон-Пойнт на границе штатов Аризона и Юта. Это место с бетонной архитектурой стало оазисом для знаменитостей с момента открытия в 1998 году и по сей день остается одной из самых ярких локацией, украшающих соцсети богачей (в том числе сестер Кардашьян-Дженнер).

4 тыс. долларов стоит ночь на изолированном курорте Amangiri площадью 243 гектара, расположенном посреди пустыни среди скалистых гор, каньонов и рек

В том же году Джастин Бибер представил миру свой новый транспорт — дом на колесах, созданный компанией Prevost специально для него. Салон микроавтобуса выдержан в бежевых оттенках и вмещает гостиную с диваном и телевизором, спальню, обеденную зону, рабочее место и ванную комнату с душем и сауной. По словам звезды, автобус, который обошелся в два миллиона долларов (152 миллиона рублей по курсу 2020 года), — незаменим во время гастролей и путешествий. Именно на нем музыкант вместе со своей женой разъезжает по достопримечательностям любимой Юты.

Супруги любят проводить время и за пределами США — и никогда не скупятся на элитный сервис. Например, в Греции они останавливались в отеле Calilo, высеченном в скалах посреди лазурного моря. Одна ночь на этом курорте стоит в районе 1,3 тысячи долларов (почти 120 тысяч рублей). А в итальянской Равелле пара наслаждалась отдыхом на частной вилле за 13 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей) за ночь, которая входит в комплекс отеля Belmond Caruso. Иногда они выходили в море на роскошной яхте, чтобы полюбоваться на виды побережья Амальфи.

«Он тот человек, к которому я хочу возвращаться. Я могу улететь куда-нибудь на работу, но мне не терпится скорее вернуться и потусоваться с ним. И мне кажется, что так произошло благодаря усилиям, приложенным с обеих сторон. В конце концов, он мой лучший друг, но чтобы отношения продолжали работать, нужно еще много трудиться. А когда появятся дети, настанет совершенно новый сезон поисков того, как заставить их работать», — признается Хейли Бибер, вопреки слухам про разлад в семье.

Карина Черных

Оригинал материала: “Lenta.ru”