Рекорды по длине ногтей — глупее в мире нет идей!

Какие только глупости не приходят в головы американкам! Особо жаждущие выделиться стремятся установить какой-нибудь рекорд Гиннесса. За отсутствием талантов и даже подходящих для этого питомцев такие дамочки начинают экспериментировать с собственной внешностью. И флаг им, дурочкам, в руки, лишь бы не с чужой, заметит любой здравомыслящий читатель.

Отчего же любому повстречавшему такую рекордсменку немедленно хочется вызывать скорую? Не иначе как в надежде, что уж в психиатрическом-то отделении бедняге проведут санобработку, избавив от результата отращивания самых длинных ногтей.

Только представьте себе, какими стали ногти Дианы Армстронг, которые она не стригла с 1997 года! Да это настоящие когти, особенно, если их демонстрировать в натуральном виде, а не раскрашенные во все цвета радуги.

Отрастив длиннейшие ногти за всю историю человечества, женщина из Миннесоты поставила мировой рекорд Гиннесса. При вручении этой награды в 2022 году комиссия подсчитала, что будет, если выстроить в ряд все 10 ее когтей. И наверняка ужаснулась: их общая длина стала бы больше 13 метров!

Теперь когти Армстронг, которые она любовно отращивает уже больше 25 лет, легко достают до пола, и она регулярно красит их в самые разные цвета. В Книге рекордов Гиннесса, у которой официальная страница в Instagram (соцсеть запрещена в РФ), можно есть запись:

«Совокупная длина ногтей Армстронг больше, чем у стандартного школьного автобуса!»

Социальные сети были так взбудоражены, что многие пользователи решили повысить свой уровень информированности, задавая один и тот же вопрос в разных вариациях:

— Как она подтирается? Искреннее любопытство.

— Про подтирание я подумал в первую очередь, но работала ли она когда-нибудь? Не может быть, чтобы она сама что-то делала».

— Как ей вообще удается что-то делать, хоть что-то, включая посадку в машину? Или одежду.

Армстронг ответила на этот вопрос вскоре после того, как впервые побила рекорд:

«Ну, знаете, когда я иду в туалет, все происходит точно так же, как и у всех остальных, просто я работаю со своими ногтями, наверное, не так, как они работают со своими. Я использую много туалетной бумаги. Я не наматываю ее на руку, как это делают некоторые люди, я не могу так делать, потому что так не получится».

На этом вопросы к Диане не закончились. Люди хотели узнать, сколько флаконов лака для этого нужно, почему ногти смахивают на дреды и, вообще, чего ради она решила отрастить такие длинные ногти.

Оказалось, что за этим решением стояла трагическая история. В тот день, когда она поклялась больше никогда не подстригать когти, она велела детям вставать и пошла в супермаркет. В это время младшая девочка позвонила и сообщила, что ее 16-летняя дочь не просыпается. Тогда она узнала, что у ее Латиши был во сне приступ астмы и ребенок скончался.

Армстронг рассказала, что нее всегда были длинные ногти, за которыми Латиша с любовью ухоживала каждые выходные:

«Она была единственной, кто делал мне маникюр: полировала ногти и подпиливала их для меня».

После смерти дочери у Дианы 10 лет была депрессия, а сейчас длинные ногти — это ее способ почтить память дочери.

Ну а рекорд Гиннеса? Наверное, ей хочется, чтобы все считали его присвоение просто случайностью. А глупая идея прославиться здесь ни при чем.

Источники информации и фото: dailystar.co.uk, nypost.com, mynorthnews.org

—