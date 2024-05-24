 

Намеревались провести референдум о включении в состав Азербайджана – при обыске у лидеров протеста в Новой Каледонии нашли 500 кг граната и контрафактные ковры

24.05.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Французские власти сообщили о задержании предполагаемых лидеров протестов, проходивших в Новой Каледонии, а также 32 вооружённых боевиков азербайджанского происхождения по обвинению в попытке насильственного захвата власти на острове и отторжения территории.

По мнению французского руководства, Азербайджан намеревается дестабилизировать обстановку во Франции из-за тесных связей этой страны с Арменией. В качестве доказательств вмешательства французская сторона предоставила фотографии нескольких предметов, найденных в ходе обыска у лидеров движения за независимость острова. Помимо многочисленных флагов Азербайджана, портретов Ильхама и Гейдара Алиевых, 20 сумок с азербайджанскими манатами и карт с включенными в состав этой страны Арменией, Северным Ираном и самой Новой Каледонией, правоохранителям удалось обнаружить около 500 кг граната и поддельные ковры.

По версии следствия, эти продукты планировалось незаконно сбыть на территории Новой Каледонии. Также было изъято около сотни ящиков с бюллетенями, которые планировалось использовать на референдуме о включении тихоокеанского острова в состав Азербайджана.

Также оперативниками была установлена связь между националистическими политиками Новой Каледонии и тремя десятками боевиков из Азербайджана, имеющими опыт участия во второй карабахской войне.

В МИД Азербайджана категорически отрицают связь с прошедшими на острове протестами, добавив, что Азербайджанская республика никоим образом не связана с «каледонскими борцами, восставших против своих угнетателей». Однако в дипведомстве потребовали от Франции освободить задержанных на острове азербайджанских боевиков, сопроводив заявление изображением жёлтого жилета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Мнение «аналитика»: О втором шансе жилищно и материально обеспеченной дамы… Найдёт?

24.05 / Путин: Скоро планируется отмена роуминга между РФ и Белоруссией

24.05 / Мнение: Антидепрессанты и кастрация

24.05 / Службе опеки разрешат отправлять в детдома подростков, не умеющих пользоваться компасом и стрелочными часами

24.05 / Суд за наследние отца: что сейчас происходит между Шукшиной и враждующей с ней сестрой

24.05 / Люди с ревматоидным артритом могут пострадать от болезней сердца

24.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Бортников о теракте в “Крокусе”

24.05 / Искусственный интеллект Google советует есть камни и добавлять клей в пиццу

24.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Предварительный отчет о крушении вертолета Раиси

24.05 / Активисты региональной ячейки КПРФ подарили своему лидеру вместо автомобиля «Волга» участок одноимённой реки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика