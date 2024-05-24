Намеревались провести референдум о включении в состав Азербайджана – при обыске у лидеров протеста в Новой Каледонии нашли 500 кг граната и контрафактные ковры

Французские власти сообщили о задержании предполагаемых лидеров протестов, проходивших в Новой Каледонии, а также 32 вооружённых боевиков азербайджанского происхождения по обвинению в попытке насильственного захвата власти на острове и отторжения территории.

По мнению французского руководства, Азербайджан намеревается дестабилизировать обстановку во Франции из-за тесных связей этой страны с Арменией. В качестве доказательств вмешательства французская сторона предоставила фотографии нескольких предметов, найденных в ходе обыска у лидеров движения за независимость острова. Помимо многочисленных флагов Азербайджана, портретов Ильхама и Гейдара Алиевых, 20 сумок с азербайджанскими манатами и карт с включенными в состав этой страны Арменией, Северным Ираном и самой Новой Каледонией, правоохранителям удалось обнаружить около 500 кг граната и поддельные ковры.

По версии следствия, эти продукты планировалось незаконно сбыть на территории Новой Каледонии. Также было изъято около сотни ящиков с бюллетенями, которые планировалось использовать на референдуме о включении тихоокеанского острова в состав Азербайджана.

Также оперативниками была установлена связь между националистическими политиками Новой Каледонии и тремя десятками боевиков из Азербайджана, имеющими опыт участия во второй карабахской войне.

В МИД Азербайджана категорически отрицают связь с прошедшими на острове протестами, добавив, что Азербайджанская республика никоим образом не связана с «каледонскими борцами, восставших против своих угнетателей». Однако в дипведомстве потребовали от Франции освободить задержанных на острове азербайджанских боевиков, сопроводив заявление изображением жёлтого жилета.

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