 

«Палач»: стоимость PlayStation 5 Slim в России опустилась до 40 тысяч рублей

24.05.2024, 11:25, Разное
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PS5 Slim теперь можно приобрести в РФ за 40 тысяч рублей. Кроме того, ходят слухи о крупной распродаже Days of Play, начинающейся 29 мая в цифровом магазине PlayStation Store. В рамках этой акции геймеры смогут выгодно приобрести популярные игры, а также оформить подписки PlayStation Plus, включающие до 700 бесплатных тайтлов.

Рекомендация портала «Палач» – обратить внимание на Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition, самую актуальную модель, доступную для приобретения уже полгода. В отличие от предыдущих версий, эта модель имеет компактные размеры и возможность докупить оптический привод для запуска игр с дисков. Оригинальная версия PlayStation 5 Digital Edition не поддерживает установку дисковода.


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