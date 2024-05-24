Скандалы: «Покажите мне того собственника!»

Как собирает и тратит деньги Фонд капремонта

Фонд капремонта на этой неделе отчитывался перед городскими депутатами по рекордному для себя 2023 году. Рекорды оценили не все, а центральные районы уподобили столице, которая забирает деньги из провинции.

Редкая удача?

Если смотреть исключительно по отчетным цифрам, более удачного с точки зрения капремонта года, чем 2023-й, у нас и не было никогда. Главный критерий — процент выполненных работ. В 2021 году он составил 80,9%, в 2022-м — чуть менее безнадежные 84,4% (тогда ссылались на сложную экономическую ситуацию и на то, что многие конкурсы после начала СВО не состоялись). В 2023-м, как сообщает фонд, к Новому году вышли на 94,8%.

При этом и сам краткосрочный план 2023 года был радикально больше предыдущего: 2,5 тысячи работ (на 27,5 млрд рублей) против 2,1 тысячи (на 18,2 млрд). К концу года недоделали 131: за 5 месяцев 2024 года добрали 74, осталось 44, а совсем из плана выпали 13. Параллельно добивали хвосты из далекого 2022-го — из 327 «долгов» закрыли 270.

Люди понимающие спросят: везде ли в этот раз успели включить отопление к холодам и сколько квартир залили во время работ? Да, говорят, что отопление отремонтировали везде; а протечек было 816.

Второй показатель — собираемость взносов и задолженность. Размер платы за капремонт в 2024 году менять не стали, да и в целом, как писала «Фонтанка», он в разы отстает от так называемого «экономически обоснованного», по расчетам жилищного блока. На этом фоне для фонда особенно важно собрать хотя бы то, что ему положено. Ради этого он даже запустил пресловутую программу долговой амнистии, которая списывала пени при закрытии недоимок, это впервые позволило довести показатель собираемости до 100 с лишним процентов в 2022 году.

В 2023-м он также составил 102,58% — вместо 18,8 млрд с горожан взяли 19,3 млрд. В том числе за счет того, что фонд проводил инвентаризацию, сверял лицевые счета c фактическими площадями и статусом помещений. Из-за этого абонентам неожиданно для них прилетали счета, сильно отличающиеся от обычных. Так собрали дополнительно 873 млн рублей.

Но в отличие от 2022-го, когда общая накопленная задолженность перед фондом действительно резко упала, сейчас переломить ее рост не удается: полтора года назад она составляла чуть более 5 млрд, сейчас — почти 5,4 млрд. Из них более миллиарда — старше 3 лет, перспективы их взыскания туманны.

Правила переноса

Депутаты, ясное дело, пошли дальше цифр. Андрея Алескерова удивили такие показатели: по 75 объектам принято решение, что работы невозможно исполнить; а по 1748 (!) в многолетней программе капремонта — они перенесены, причем по решению самих собственников. Собрания эти, по словам чиновников, инициируют районы, а те решают: мол, трубы еще постоят, отложим ремонт. Плюс подобные решения принимают жители домов, где заведены свои, отдельные спецсчета, куда собирают взносы. Но таких домов — всего тысячи полторы. «Покажите мне того собственника, который говорит: давайте сделаем потом, не надо сейчас, — удивился Алескеров. — У меня сомнения по поводу того, как проводятся эти собрания».

«Фонтанка» писала, что ранее такие сомнения возникли и у прокуратуры, а по ряду адресов так и вовсе возбудили уголовные дела о подделке документов.

Проводятся собрания не только для переноса, но и для самого ремонта. Не все знают, но процедура, вообще-то, выглядит так:

фонд предоставляет собственникам предложение о ремонте и его стоимости;

после этого у жильцов три месяца на то, чтобы его рассмотреть на собрании;

если не собрались — районная администрация принимает решение о проведении капитального ремонта в течение месяца.

В Фонде капремонта признали, что на практике лишь один из четырех стартов дают сами собственники, в 75% случаев отмашку дает именно район. Но эти три месяца выждать он обязан. Так что если дом включили в план капремонта, к примеру, осенью, то это почти гарантированный претендент на перенос в следующий год.

Другой причиной переноса является то, что жители просто не впускают рабочих, даже если выявлена аварийная коммуналка. В прошлом году было много адресов именно с аварийно-восстановительным ремонтом, когда требуется длительный доступ в квартиры, а по ходу — еще и увеличение объема работ. Пример упавшего флигеля на Гороховой показывает, как непросто разделить аварийность отдельных помещений — и непригодность всего дома целиком. Это старая тема, но Наталия Астахова поинтересовалась, почему фонд так вяло судится с жильцами в подобных случаях. Таких полномочий у фонда нет, говорят там, они есть у района и РЖА. «Там, где считает возможным и необходимым, районная администрация в суды обращается, — пояснил глава фонда Дмитрий Шутов. — Как минимум — по Мойке, 40, по Мытнинской, 5/2, и еще по ряду объектов, где идет активная судебная работа на протяжении полутора-двух лет».

Убеждение не работает процентов на 60–70, говорит он: люди недовольны маневренным фондом, в который должны уехать на время ремонта, или опасаются, что не въедут обратно.

C окраины в центр

Возник и вопрос социальной справедливости. Алескеров напомнил, что 80% средств расходуются на 4 центральных района, а 20% — на те, где проживает большинство петербуржцев. Михаил Амосов развил тему: «2022 год, Калининский район. Проведено работ — 3,35% от всех выполненных работ. А собрано — 8,47% от всех собранных денег, и так каждый год. То есть, получается, создаем что-то вроде пирамиды. Когда мы из одних районов каждый год перетаскиваем деньги в другие районы». Оба депутата запросили отчеты с разбивкой по районам.

Что точно можно сказать: фонд сильно нацелен на то, чтобы пополнить этот общий котел. По его статистике, в 2023 году были поданы претензии к 134 тысячам должников по взносам (за год до этого — 15 тысяч). Общая сумма, указанная в исках и судебных приказах, превышала 1,8 млрд рублей, но получить удалось лишь 600 млн с 46 тысяч счетов.

Алексея Макарова удивило, что в 2023 году в плане был капремонт 194 фасадов, а количество рекламаций (то есть претензий) по ним превысило тысячу, это вообще едва ли не самая популярная статья для жалоб. В фонде пояснили, что нарекания вызывали шум, запах краски и пыль, за нарушение культуры проведения работ подрядчиков штрафуют. Второе — демонтаж несогласованного остекления лоджий и кондиционеров, здесь на контакт идут далеко не все. И третье — наличие иностранных рабочих на площадке, но эти претензии фонд считает необоснованными: к подрядчикам регулярно приходит полиция с рейдами, сотрудников забирают, но потом отпускают, так как разрешения на работу имеются.

На 2024 год план составили еще амбициознее, чем на прошлый: в нем более 3 тысяч видов работ на 36 млрд рублей. Это 600 лифтов, 470 крыш, 280 фасадов, 160 аварийных адресов и полторы тысячи объектов с инженерными сетями.

Кудин Николай

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”