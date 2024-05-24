 

Sony показала, как может измениться индустрия развлечений на ближайшие десять лет

24.05.2024, 10:20, Разное
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Sony на стратегическом собрании представила свое видение будущего индустрии развлечений в виде ролика “Creative Entertainment Vision”, опубликованного на YouTube-канале компании.

В демонстрационном видео показано, как люди следующего десятилетия с помощью виртуальной реальности могут создавать аватары и погружаться в виртуальные миры для взаимодействия с другими людьми.

Кроме того, представлены смартфон будущего, портативная консоль с левитирующим прозрачным экраном, прозрачный планшет, парки с механическими динозаврами и привидениями из популярных франшиз компаний — игровой серии Horizon и фильмов “Охотники за приведениями” соответственно.

Это видео демонстрирует, как изменится индустрия видеоигр, путешествий, концертов и других развлечений в будущем. Однако это не означает, что в 2034 году люди будут гулять по виртуальным паркам или играть на портативных консолях с дисплеями, парящими в воздухе. Sony планирует развивать эти направления в соответствии с показанным в ролике видением.


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