 

Планшет Poco Pad на Snapdragon 7s Gen 2 получил большой 2.5K-экран

24.05.2024, 9:15, Разное
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Характеристики Poco Pad включают 12,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2,5K (2650×1600 пикселей), с частотой обновления 120 Гц и яркостью 600 нит. Планшет оснащен двумя камерами: основной и фронтальной, разрешение каждой составляет 8 Мп.

Производительность устройства обеспечивается чипом Snapdragon 7s Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, расширяемым с помощью карты памяти microSD.

Poco Pad работает на фирменной оболочке HyperOS, основанной на Android 14. Он также поддерживает трансляцию экрана смартфона на планшет, обмен файлами и общий буфер обмена.

Аккумулятор емкостью 10 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Производитель утверждает, что планшет сможет воспроизводить видео до 16 часов или обеспечивать чтение книг до 18 часов.

Среди особенностей Poco Pad также отмечаются четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, металлический корпус толщиной 7,52 мм, а также поддержка фирменного чехла с встроенной клавиатурой за $80 (около 7200 руб.) и стилуса за $60 (около 5400 руб.). Цена планшета составляет $330 (около 29,7 тыс. руб.), но начальная будет на 3 тыс. руб. дешевле.


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