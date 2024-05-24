Мнение: Семь Черных лебедей

Чем закончится правление Путина

Современной публицистике дьявольски не хватает прогнозов. Хотя все мы, конечно, прогнозы очень любим, а многие (этакие прагматики) и вовсе убеждены, что статьи имеет смысл читать только ради хотя бы попыток предсказания будущего, которое всех нас ждет. Потому что – зачем читать мутные рассуждения и пересказ фактов прошлого? Прошлое прошло и уже поэтому никому неинтересно, ну а рассуждения непонятного «аналитика» про чьи-то там взаимоотношения и «расклады» (которые он выдает за «инсайды») – что в них толку? Ты прогноз давай! Что будет? На что настраиваться? Куда прятать деньги, которые у нас завтра отберут, уже сегодня?

Про будущее, конечно, тоже говорят. Но всё обычно как-то вяло, без огонька. Существуют целые аналитические центры, которые накапливают горы информации сразу обо всем и ни о чем, а потом рисуют диаграммы, графики, раскрашивают всё в разные цвета, обсчитывают тучи цифр… Однако чаще всего все «научно обоснованные» предсказания представляют собой всего лишь линейные экстраполяции: предсказатели исходят из того, что есть сейчас (о чем у них есть сведения) – и пытаются описать, что будет, если «всё будет идти примерно так же, как сейчас». Например, «Украине при нынешних уровнях заимствования хватит денег еще на 5 лет, России – еще на 6 лет – значит, война не продлится менее 5 лет». Или «Украина теряет в день х солдат, Россия – у солдат, следовательно, мобилизационный потенциал у одной страны закончится к 2028 году, а у второй – к 2035. Следовательно…» И т.д. Унылая тоска.

Беда в том, что история никогда не развивается строго линейно, включая только ожидаемые события. Нассим Талеб в своей книге «Черный Лебедь» хорошо показал, что на самом деле историю всегда неожиданно выбивают из колеи малопредсказуемые или вообще никем даже не рассматриваемые внезапные происшествия, которые резко ломают все расклады, все ожидания, и пускают ход событий по абсолютно новому руслу (интересующихся отсылаю к Талебу, у него вся книга состоит из таких примеров). Эти внезапные происшествия Талеб и называет «черными лебедем», чье главное свойство, по его словам, как раз и заключается в том, что их никто не в состоянии представить до тех пор, пока они наконец не происходят.

«Никто не в состоянии» – но ведь хочется! А может быть, надо искать варианты будущего «наоборот» – то есть искать именно те варианты развития будущего, которые кажутся сегодня абсолютно нелепыми, нереальными, невероятными? Искать, словом, «черных лебедей»?

Собственно, один классический «черный лебедь» чуть не «прилетел» прямо на наших глазах всего год назад. Мог ли (положа руку на сердце), кто-то хоть в России, хоть за ее пределами всерьез ожидать, что в какой-то момент действующая и едва ли не самая боеспособная часть российских Вооруженных сил, под командованием едва ли не самого доверенного путинского приближенного, вооруженная буквально до зубов, включая тяжелую технику и даже вертолеты, вдруг самостоятельно «снимется» с линии противостояния, а потом двинется в тыл в боевом порядке, НА КРЕМЛЬ, сбивая по пути пытающиеся им помешать боевые самолеты и вертолеты ДРУГИХ частей тех ВС РФ?! Это было именно за гранью любых «раскладов» – ровно то, о чем и писал в своей книге Талеб.

Подход Талеба мне кажется по меньшей мере заслуживающим внимания. И, в конце концов – а что мы теряем? Устроенное в 2022 году руководством России – явная авантюра, направленная на слом мирового порядка. Мир за истекшие 2 года ощутимо взбаламутился; чем всё это может завершиться, в первую очередь для нас, россиян и украинцев? Каких черных лебедей ждать? Я насчитал пока семь возможных «птичек». Давайте их вкратце представим – кто знает, может быть, вскоре мы познакомимся с ними поближе. Хотя, возможно, все будет как-то банальней… Или наоборот – настоящий Восьмой Лебедь окажется круче всего того, что смогло вообразить мое жалкое воображение…

1. Нападение Китая.

Китай, с одной стороны, все считают миролюбивым, с другой – думают, что если он на кого и нападет, то, конечно, на Тайвань. Кроме того, что в России у Китая звание «дружественной страны» и даже чуть не союзника и покровителя России. Что странно, поскольку сам Китай никаким союзником России себя никогда не называл, да и у РФ с Китаем договор только о «добрососедстве», ни о каком союзничестве в нем и речи нет.



А готовность прыгнуть в объятия Китая тем более удивительна, поскольку еще каких-то 7-10 лет назад в России было модно обсуждать сценарии возможного военного столкновения с НОАК, говорилось, что у Китая есть территориальные претензии к России, виды на ее Дальний Восток, и т.д. Известны слова Мао Цзэ Дуна: ««Россия захватила слишком много земель… Более 100 лет назад они отрезали земли к востоку от Байкала, включая и Боли (Хабаровск), и Хайшэньвэй (Владивосток), и полуостров Камчатка. Этот счет не погашен, мы еще не рассчитались с ними по этому счету». Всего же, по мнению бывшего председателя КНР, Россия должна вернуть Китаю более 1,5 млн квадратных километров.

Так что нападение возможно, причем ровно с той же мотивацией, с какой РФ сейчас «спецоперирует» на Украине – «возвращение своих исконных земель». Еще в нулевые-десятые эксперты в России беспокоились, что со стороны Дальнего Востока огромную границу с Китаем прикрывает явно недостаточное количество войск. Понятно, что с тех пор и особенно после 2022 количество прикрывающих войск у РФ там стало еще меньше. Так почему Китаю не напасть? Из-за «договора о добрососедстве»? Но самой РФ этот договор никак не помешал.

2. Засуха.

Перед летом 2024 года некоторые метеорологи-алармисты предрекали России какую-то могучую засуху и жару по всей территории, которая якобы должна превзойти даже убийственное лето 2010 года. Конечно, после диковинных заморозков в начале мая в большую жару сейчас верится уже с трудом – однако, строго говоря, прогноз еще рано снимать с повестки дня. Тем более мы видим, что все последние годы в мире происходят самые разные погодные катаклизмы, про многие из которых говорят «впервые в истории наблюдений».

Если засуха все же случится, последствия могут оказаться значительно более катастрофическими, чем для России в 2010 году…

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