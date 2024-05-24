Мнение «аналитика»: О заговоре генералов… Опять успели в последнюю минуту?

Минобороны России покинула его бессменный «секс-символ», пресс-секретарь министра Россияна Марковская, которая семь лет проработала в плотном контакте с Сергеем Шойгу. Её закономерная отставка увенчала собой целую череду кадровых перемещений многозвёздных генералов: одни убыли в неизвестных направлениях, другие не по своей воле пересели из кресел на нары. Столь масштабных и столь громких «чисток» российское оборонное ведомство не знало, пожалуй, с 1930-х, притом что тема отставок и посадок, по мнению ряда осведомленных лиц, ещё далеко не закрыта.

И это не могло не вызвать волну самых логичных слухов и версий.

По одной из которых, едва ли не самой главной, «коррупционные дела» — лишь прикрытие. А в реальности в среде звездатых военачальников якобы зрел заговор, вызванный объективным недовольством ходом специальной военной операции.

Арестованный начальник Главного управления связи вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин, ставший фигурантом дела о взятке, оказался уже третьим высокопоставленным генералом, попавшим в лапы правоохранителей за последние недели после исторического задержания замминистра обороны Тимура Иванова. Также спецслужбы арестовали генерал-майора Ивана Попова, экс-командарма 58-й армии, и генерала Юрия Кузнецова, главу кадровой службы МО РФ. Всем им вменяют разной степени тяжести коррупционные преступления. Впрочем, дело Ивана Попова тут стоит особняком: СК РФ сам попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест, тогда как остальные остаются в СИЗО и по ним работают бригады следователей. Также пришло сообщение, что командующего 20-й армией генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова сняли с должности и вывели «в распоряжение» министра. Но «ситуация в развитии». На сайте Минобороны участвующую в СВО 20-ю армию называют самым крупным объединением Вооружённых сил России.

Эти аресты и отставки генералов происходят на фоне слухов о допросе важнейших фигур, близких к экс-министру обороны: Руслана Цаликова и Татьяны Швецовой. Также в отставку ушел глава аппарата Сергея Шойгу и его верный соратник Юрий Садовенко. Причём о новом назначении последнего пока не сообщается. Ещё один близкий к бывшему главе оборонного ведомства человек — вице-спикер Думы и бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол был обвинён Единой России в фейках про партийный праймериз в Туве. Ранее такое было невозможным. И всё это говорит, что Сергей Шойгу уже не кажется таким влиятельным даже во главе Совбеза, где он не «куратор силовиков», а просто уважаемый человек в отставке.

На этом фоне появился и убедительно обосновывается тезис о якобы имевшем место и вовремя вскрытом «военном заговоре» в руководстве Минобороны. Хотя он идёт от иноагентов Валерия Соловья и Владимира Осечкина, источников не самых надёжных, в простые совпадения верится ещё меньше. С началом СВО усиленная работа военной контрразведки. Суть докладов главы ДВКР первому лицу является секретной, но настроениям в армейской среде там наверняка уделяется немало внимания. Как минимум, #Кремль ведёт кампанию лоялизации военных, которые в ходе СВО почувствовали свою значимость, а некоторые генералы уже пытаются стать публичными фигурами. Так что здесь российские власти повторяют послевоенный опыт Иосифа Сталина, который проводил «профилактику» завоевавших популярность военачальников, сочетая точечные посадки и публичные проработки. Он же в 1946 году поставил во главе армии Николая Булганина, гражданского политического деятеля, никогда не командовавшего войсками. Это быстро привело к нейтрализации политической субъектности армии, а некоторых популярных генералов и маршалов, позволявших себе вольности в отношении Иосифа Сталина, распихали по дальним военным округам.

Вероятно и сейчас #Кремль проводит антикоррупционные чистки с одновременным уроком лояльности. Как сказал ТГ-каналу «Брифинг» источник в АП РФ, «власти не заинтересованы обсуждать политический или военный аспект арестов генералов: всё сводится к обычной коррупции, которая не должна сильно пугать ни армейскую среду, ни простых граждан. Все меры будут точечными и большой кампании не будет, но значимые отставки ожидаемы».

Обращает на себя внимание, что эта кампания начата не тогда, когда о «проблемах в армии» криком кричали самые разные лица, некоторых из которых уже нет в живых, а год спустя, когда ряд ошибок так или иначе был исправлен. Что в том числе уже проявилось на поле боя. И это значит, что на самом верху практически стопроцентно уверены в победе не только неизбежной, но и скорой. А потому начали готовиться к событиям «после победы».

Не рановато ли?

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