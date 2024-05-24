Мнение «аналитика»: О низвергателях Режима™… Что у них с лицами?
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Могучая кучка российских оппозиционеров собралась тайком в украинском Львове, чтобы решить судьбу России. Ну и свои насущные вопросы тоже. Ещё недавно многие из них кричали в Москве на Болотной площади «Мы здесь власть». А теперь…
Главная забота — поиски донатов и спонсоров.
Только поглядите в их печальные лица.
Хоть на одном есть печать уверенности в своей победе над Режимом™?
Нет, только осознание нынешних и грядущих трудностей. Прежние хозяева потеряли к ним всякий интерес ещё два годна назад. Новые спонсоры никак не желают находиться. Даже Украина, в верности которой эта кучка оппозиционных деятелей, наполовину состоящая из террористов типа Ильи Пономарёва, наполовину из иноагентов типа Марата Гельмана и Евгении Чириковой, клянётся по сотне раз на дню, откровенно презирает всех и каждого. Даже советник ОП Михаил Подоляк, почтивший сходку своим присутствием, в итоге расплевался там со всеми.
А мэр Львова резко возмутился, на каком основании эти «хорошие русские» оскверняют своим присутствием украинскую землю?
И разве можно, мня себя «совестью нации», быть ещё более ничтожными?
Не тем всю жизнь занимались?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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