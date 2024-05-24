Мнение: Когда вернутся троллейбусы

В прошлом году, как раз примерно в это время проводя фокус-группы с москвичами, я так и этак пытался вырвать из них признание, будто б в Москве неблагополучно с наземным транспортом. Но москвичи держались стойко – не отступали ни на шаг. Автобусы, мол, ходят регулярно, достают до самых темных закоулков мегаполиса, удобные, красивые, не нарадуемся, спасибо товарищу Собянину за наше счастливое детство… Особенно пенсионеры. Кремень! И всё с такими добрыми, ужасно благодарными улыбками на лицах. Тьфу!

Ну что делать, пришлось в отчете так и написать, скрипя зубами и про себя ругаясь на московскую притерпелость ко всему: «Транспортная ситуация в городе москвичей в целом устраивает». Себя я при этом ощущал этакой белой мышью у шахтеров – которую раньше затем и брали в забой, чтобы она первой, ввиду общей изнеженности организма, ощутила повышение в воздухе концентрации метана: если видят, что в клетке – брык, померла, значит, надо делать ноги!!

Я-то уже тогда, в прошлом году, будучи тоже москвичом, чувствовал, что с транспортом становится хреново, и это началось почти сразу после отмены троллейбусов!

Однако сейчас, спустя год – думаю, что результаты ФГ были бы иными. Сегодня, мне кажется, уже невозможно не заметить, что с ОТ становится неладно. Интервалы между автобусами всё увеличиваются, целые маршруты отменяются, в салоне утром и вечером – давка, уже вполне в лучших традициях советского времени (то есть это страшно). А троллейбусов вообще нет.

Давка, кстати, во многом следствие решения Собянина об отмене маршруток. Маршрутки «наш тунгус» ненавидел так же сильно, как и троллейбусы, повел с обоими беспощадную войну – и победил, полностью изгнав их из города. Я еще тогда предвидел, чем это обернется для нас, пассажиров. Естественно – увеличением интервалов движения!

Тут простой здравый смысл. «Экономическая эффективность». Самое страшное проклятие для экономиста-транспортника – если ему кто-то скажет, что его пассажирские повозки «возят воздух». То есть – автобус едет, а в нем, о ужас, есть пустые места. Это, с его точки зрения, прямой УБЫТОК, она же – «недополученная прибыль». И, именно с этой точки зрения, интервалы для движения автобуса ДОЛЖНЫ БЫТЬ много больше, чем для маршрутки: ведь если автобус будет ходить часто – он не успеет заполниться! Причем – не только сидящими, но и, конечно, стоящими пассажирами, «места-то вон сколько!» Другими словами, «автобус битком» – это отрада для глаз любого работника мэрии. В отличие от маршрутки, в которой есть ТОЛЬКО сидячие места (и ехать в маршрутке стоя вообще говоря запрещено правилами – на которые, правда, в РФ все плюют).

Поэтому, по определению, с точки зрения экономики маршрутки должны ходить часто, а автобусы – гораздо реже. В Москве маршрутки и отменили.

Правда, какое-то время, когда Москва реально лопалась от денег, в Москве «заливали деньгами» вопрос, даже заставляя автобусы ездить «как маршрутки», почти так же часто. Особенно это удавалось там, где были и троллейбусы – всю вторую половину «десятых» москвичи просто разбаловались, и мы реально привыкли к тому, что автобусы и троллейбусы даже в час пик идут полупустые, а пользоваться московским ОТ действительно комфортно.

Но! – всякой сказке приходит конец. Денег у Москвы становится меньше – приходит пора вспомнить про «экономическую эффективность». Тем более, что Собянин прошлой осенью при полном отсутствии даже намека на какую-то предвыборную борьбу переизбрался, и ближайшие 4,5 года ему беспокоиться вообще не о чем. Вот и растут интервалы прямо на наших глазах – при том, что по славной, заложенной еще Лужковым традиции, на любую критику в адрес московских дел и решений мэрии в СМИ и даже в соцсетях стоит вечный «бан», «низзя». Кто помешает?

Правда, подкатывает проблемка следующего уровня. Дело ведь еще и в том, что само количество московского оседлого населения постоянно растет, поскольку на глазах увеличивается и плотность населения. Если 5-этажки по всей Москве массово заменять на 22-этажки – как это отразится на пассажиропотоке? Ведь реновация-то цветет и пахнет!

Я посчитал: только в окрестностях моего метро, Новогиреево, заканчивают строить 10 22-этажек. Наверно, осенью будут заселять. То есть еще примерно 10 тысяч бойцов с осени тоже станут штурмовать автобусы в час пик – а ведь в них уже и сейчас все не вмещаются, кто-то остается «за бортом». Получается, мэрии придется резко увеличивать свой автобусный, точнее – «электробусный» парк; а сумеет ли она?

На 2023 года цена одного электробуса – 63 млн. рублей, это впятеро дороже дизельного автобуса. Однако беда еще в том, что и обслуживание одного электробуса (все эти станции подзарядки и т.д.) тоже примерно в те же 5 раз дороже, чем раньше стоил автобус или троллейбус. Я практически уверен, что никакого «плана Б» у мэрии не было (в России вообще ни у кого не бывает плана Б, это не по-пацански) – то есть мэрия станет жаться, тем более, мы уже слышали, что в прошлом году в бюджете Москвы даже возникал дефицит. А это означает, что интервалы будут ЕЩЕ увеличиваться.

И я даже с любопытством думаю: а интересно, задача ВООБЩЕ решаема? Если речь именно о спальном районе, как мой, например? Воткнули огромное количество гипермногоэтажек прямо в тело города, плюя при этом, кстати, на все «устаревшие» нормы по расстояниям между корпусами (люди теперь смотрят друг другу буквально окна в окна) – а НА ЧЕМ они будут добираться с работы и на работу? Метро Собянин да, нарыл как крот, везде и всюду; а автобусов – хватит?

Вопрос. Поскольку последние выборы мэра в столице были в 2013 году, а свободных выборов депутатов горсовета здесь, почитай, не было вообще никогда – никакие вопросы по развитию города никогда и никем в Москве не обсуждались. Жители Москвы живут в городе на правах жильцов в общежитии – прав голоса им не дают, все объявления они читают на доске объявлений. Москвичи, понятно, только рады – меньше хлопот. Всем ведь приятно видеть во властях своего мудрого и доброго отца, который Сам Всё Знает.

Всё это, однако, означает лишь то, что Москва, как и всё то, что в России опрометчиво назвали «городом» – городом так и не стала. «Слобода», «крепостное поселение», «фабричный поселок» – не более. А хватит ли автобусов – посмотрим.

Мой прогноз: никаких электробусов в перспективе 1-2 лет не останется, Москва триумфально вернется к дизельным. В конце концов, мы же видим, что история пошла вспять в России.

А там и троллейбусы вернутся.