Мнение: Сказочный танк КВ

Нашел в комментах (!) прекрасный разбор “чудо-танка” КВ времен начала ВОВ. Как при супер-пупер характеристиках, согласно которым один КВ должен был разделывать под орех немецкий танковый полк, они все или сдались, или были просто брошены экипажами? Оказалось, дело не только в трусости или даже вообще не в ней. Иллюстрация к моему старому тезису, что война – это дело точно не русское и не для русских.

“На примере танка КВ-1 можно разобрать все плюсы и минусы советского танкостроения, вплоть до современного российского.

Если смотреть по общим параметрам, то этому танку равных в 1941 году не было не только в Германии, но наверное, даже в мире.

Хорошая 76мм пушка, самая мощная в мире, самая толстая броня, которую не только ни с каких дистанций не пробивала пушка ни одного танка а мире, но и вообще, у немцев в 1941 году броню КВ могла пробить только 88мм зенитная пушка, с высокой скоростью снаряда, которых на фронте в 1941 исчисляли в сотнях штук. Мощный (по тем временам) двигатель обеспечивал хорошую для такого танка подвижность. Неплохой запас хода. В общем – фантастика, а не танк. Особенно с учетом того, что у Германии фактически тяжелых танков в 1941 году не было.

И количество КВ и т-34 (который также по «анкетным» параметрам превосходил все, что имел Вермахт на порядок, было в КА сопоставимо с общим количеством танков Вермахта. А ведь еще в КА были так-же не уступающие по «анкетным данным» около 20 тыс разных БТ и пр.

Так почему-же все эти тысячи «лучших в мире» танков не смогли сколь-нибудь сильно потрепать несчастные около 4 тысяч немецких танков, половина из которых вообще были с противопульной броней, пробиваемой из Максима?)

Давайте посмотрим с другой стороны.

Редкий советский танк проходил больше 100 км до капремонта. Большинство не могло проехать и 50 км.

В советских танках полностью отсутствовал обзор, не было радиостанций, на бумаге хорошие, прицелы не позволяли в них что-либо толком увидеть. Мутные стекла советских прицелов по сравнению с немецкой цейсовской оптикой казались каменным веком.

Переключение передач в одиночку мехводом советского танка, видимо, также было не предусмотрено. Только вдвоем.

В отличии от немецких машин в советских не было продувки канала ствола и после второго выстрела все операции в танке можно было производить только на ощупь.

Жесткая подвеска, полное отсутствие эргономики, плохо работающие приводы и постоянно клинящая башня, ломающиеся шестерни и рычаги управления подъемом ствола, слетающие гусеницы…

Только представьте себе бой советского танка…. Связи нет, обзора нет, взаимодействия ни с пехотой ни с другими машинами нет совсем. Команды танкам по задумке талантливых советских командиров должны были отдаваться флажками, командир роты высовывался из башни и махал ими, как засранными портянками. А все остальные должны были, видимо, перманентно сидеть, высунувшись из башни задницей вперед и следить за командиром.

Да, внутренней связи с советских машинах тоже не было. Больше 2-3 выстрелов прицельно сделать нельзя, обзора кроме узенькой щели «земля-небо» впереди нет. Езжай, пока не остановят и пали в белый свет.

Ну и квалификация танкистов, когда мехвод имел наезд максимум 20 км, а наводчик максимум 5 выстрелов…

По итогу «анкетные данные» ни КВ ни т-34 так и не сыграли никакой особой роли в 1941, а КА потеряла почти все свои 20 тыс танков чуть не с сухим счетом.

Частично многие проблемы были исправлены в более поздних машинах:

Т-34-85 и КВ-85. Но до уровня итоговой боевой эффективности (ВТУ) немецких даже т-3 и т-4 ни Т-34-85, ни КВ-85, так и не дошли. Что подтверждается соотношением количества потерь танков Германии и СССР.

Кстати, похожие проблемы отличают и современные российские танки от современных западных. Только сегодня и в части «анкетных» данных российские машины проигрывают тоже” (Комментатор Александр Смирнов)