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Количество обращений в Банк России от ярославцев снизилось на 15 процентов

23.05.2024, 9:09, Новости
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С января по март 2024 года в Банк России от жителей Ярославской области поступило 395 жалоб на работу финансовых организаций.

Число обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 15 процентов.

В минувшем квартале ярославцы подали 275 обращений, связанных с деятельностью банков, что на 9 процентов меньше, чем годом ранее. По поводу взаимоотношений с микрофинансовыми организациями (МФО) жители пожаловались 58 раз, это на 3 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди лидеров обращений в отношении банков значительное количество составили жалобы на мошеннические действия третьих лиц, в том числе с использованием методов социальной инженерии, а также на проблемы с погашением задолженности из-за нехватки денежных средств. В жалобах в отношении МФО жители чаще требовали провести перерасчет задолженности, а также вернуть средства за дополнительные услуги.

Сократилось число жалоб на страховые компании. В первом квартале прошлого года ярославцы подали 82 таких обращения, в текущем году – 38. Жители региона в 6 раз реже сообщали о неверном применении коэффициента бонус-малус (показателя безаварийного вождения, который страховые компании используют при расчете стоимости полиса ОСАГО). Это связано с тем, что страховщики стали активнее информировать клиентов о возможности бесплатно проверить коэффициент бонус-малус и изменить его значение.

– С 1 июля этого года для финансовых организаций будут действовать новые правила общения с клиентами. Теперь компания в любом случае должна дать развернутый ответ на претензию в течение 15 рабочих дней. В сложных случаях время ответа может быть увеличено до 25 дней. Если финансовая организация не уложится в сроки либо отделается формальным ответом, на нее можно пожаловаться через интернет-приемную Банка России. Регулятор проведет собственную проверку и, если нарушение будет выявлено, обяжет компанию устранить его, – сообщила эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.




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