Рупор кремлевской пропаганды: Арестован зам.главы московского ФСИН

Заместитель начальника Главного Управления ФСИН по Московской области Владимир Талаев задержан по подозрению в получении крупной взятки.

"Страшен не тот 37-й который был, а тот который будет" (с)

Хотя на деле, у нас пока все в очень лайтовом режиме идет. В точечном.

В Кремле сегодня уверяли, что это не кампанейщина, а серьезная длительная работа на долгий срок.

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