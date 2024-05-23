Рупор кремлевской пропаганды: Арестован зам.главы московского ФСИН
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Заместитель начальника Главного Управления ФСИН по Московской области Владимир Талаев задержан по подозрению в получении крупной взятки.
"Страшен не тот 37-й который был, а тот который будет" (с)
Хотя на деле, у нас пока все в очень лайтовом режиме идет. В точечном.
В Кремле сегодня уверяли, что это не кампанейщина, а серьезная длительная работа на долгий срок.
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Источник: Colonel Cassad
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