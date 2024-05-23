Мнение: Европейцы продолжают крысить деньги, Фридман против Люксембурга и контрсанкции Китая против Запада

1. По факту в Европе украли русские деньги ещё в 2022 году. Однако вместо того, чтобы потратить и забыть, европейцы сложили украденное в отдельную комнату и воруют оттуда потихоньку, не давая тем самым мировому сообществу забыть о своей крысиной сущности.

На этот раз европейцы решили украсть доходы от украденных активов (ссылка 1, ссылка 2):



Первое изъятие доходов от российских активов, замороженных в Евросоюзе, состоится в июле, а в дальнейшем будет происходить два раза в год. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Из выделенных средств 90 процентов придется на финансирование военных потребностей Украины, однако эта доля может измениться. Первый пересмотр распределения запланирован на январь 2025 года. Остальные 10 процентов поступят в бюджет Евросоюза, но оттуда их переправят на поддержку Киева.

В 2024 году размер помощи Киеву на основании этого решения составит до трех миллиардов евро. <…>

Также Совет ЕС заявил, что доходы от блокированных суверенных активов российского Центробанка не будут возвращать РФ даже после снятия санкций.

На репутации европейской финансовой системы всё это отражается самым пагубным образом. Условные саудиты невольно думают: зачем держать деньги в Британии, Германии или Швейцарии, если европейцы в любой момент могут украсть доверенные деньги, отправив при этом часть ворованного в условный Израиль?

2. Некоторые российские бизнесмены, попавшие под санкции в Европе, собираются подавать в суд (ссылка):



Российский бизнесмен Михаил Фридман потребовал от правительства Люксембурга компенсации за «экспроприированные» страной активы. Основатель Альфа-банка пригрозил властям международным арбитражем, если ему не выплатят компенсацию в 15,8 миллиарда евро (порядка полтора триллиона рублей).

Бизнесмен заявил, что блокировкой его активов Люксембург нарушил двусторонний инвестиционный договор 1989 года между Бельгией и Люксембургом, а также Советским Союзом (и Россией как его правопреемницей) о взаимной защите капиталовложений. Заморозку своих активов Фридман расценивает как незаконную экспроприацию. <>

Согласно тексту инвестиционного договора 1989 года, капиталовложения инвесторов не могут быть экспроприированы или национализированы. Единственное исключение — случаи, когда решение принято исходя из общественных интересов и при этом не является дискриминационным. Такие меры должны сопровождаться выплатой возмещения, которое выплачивается инвесторам без задержки в свободно конвертируемой валюте.

Если спор Фридмана с Люксембургом дойдет до суда, разрешение дела будет зависеть от интерпретации положений договора, пояснила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Строго говоря, заморозка активов не является экспроприацией, так как лицо продолжает ими владеть, отметила эксперт.

Шансы выиграть у господина Фридмана есть, благо Украина всем надоела, а контроль США над Европой не тотален: не над всеми странами, во всяком случае. Но даже если российский банкир проиграет, судебное разбирательство всё равно принесёт пользу, так как дискредитирует европейцев и европейские суды, что со всех точек зрения полезно.

3. Санкционная война с Россией уже привела Евросоюз к нулевому экономическому росту и перманентному вялотекущему кризису. Посмотрим, что станет с ЕС, когда в ответ на западные санкции Китай ударит своими контрсанкциями по европейским производителям (ссылка 1, ссылка 2):

Китай готов ввести пошлины до 25% на импортные автомобили с двигателями объемом более 2,5 литра в качестве ответных мер на ограничения китайского автоэкспорта в США и ЕС. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Торговой палаты Китая при ЕС.

Предупреждение о возможном повышении тарифов прозвучало накануне объявления результатов европейского расследования о субсидиях Китая производства электромобилей. Решение ожидается в начале июня, и уже через месяц ЕС может повысить тарифы на китайские электромобили.

В середине мая США уже повысили тарифы на ряд китайских товаров, в том числе электромобили.

Возможное повышение тарифов Китаем затронет европейских автопроизводителей, прежде всего Mercedes-Benz и BMW, автокомпании из США и японскую Toyota.

Большая часть импорта автомобилей в Китай приходится на сегмент роскоши, где доминируют машины с мощными двигателями. В прошлом году Китай импортировал 250 тыс. таких автомобилей. В основном это авто Porsche, Audi, Range Rover, Mercedes и Lexus.

Акции европейских автопроизводителей, которые больше всего пострадают от потенциального тарифа, уже упали на более чем 2%.

В связи с обострением торгового конфликта с Европой Китай планирует ответные меры в отношении поставок некоторых категорий товаров из ЕС, в том числе вина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аккаунт Yuyuan Tantian в китайской социальной сети Waibo, который, по утверждению Bloomberg, связан с государственными СМИ Китая.

Кроме вина, целями контрмер могут стать продукты питания и самолеты.

Согласно сообщению, Китаю «вероятно, придется принять меры» для ответа ЕС в том случае, если конфликт властей ЕС с китайскими фирмами продолжится.

Конкретные ответные меры не приводятся. Но, как указано в издании, EC рассчитывает на Китай как на крупного импортера вина и других продуктов сельского хозяйства.

Конфликт открывает новые возможности для русских виноделов. Русскую еду в Китае уже любят за хороший вкус и высокое качество. Если производственные мощности наших виноделов выдержат расширение, у них будет шанс ворваться на огромный, доброжелательный и платежеспособный рынок.