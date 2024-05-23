Российская пропаганда успешна, потому что находит отклик на Западе

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В интервью CBS News обозреватель The Atlantic Энн Аппельбаум признала, что идеи, которые транслируют Москва и Пекин, пользуются популярность среди жителей США и Европы. По её словам, там хватает людей, которые искреннее считают, что их страны переживают упадок и вырождение.

ЭНН АППЕЛЬБАУМ, обозреватель The Atlantic: Но большая часть их (Китая и России. — ИноТВ) усилий направлена на подрыв нашей системы. И это, конечно, та часть их нарратива, которую с легкостью подхватывают люди внутри нашей системы, внутри Соединённых Штатов, внутри европейских стран, потому что нарратив раскола, хаоса, упадка и вырождения также привлекателен для некоторых людей в Соединённых Штатах или в европейских странах.

Они также видят, что наша система переживает упадок. И они хорошо реагируют на попытки автократий развивать такого рода нарративы. И именно в этом их (Москвы и Пекина. — ИноТВ) успех. Так что когда РФ шлёт свои сообщения США, это не значит, что она создаёт что-то новое. Она усиливает людей, которые говорят примерно то же самое в нашей стране.

И в конце коротко по той же самой теме. Что бы случилось, если бы в прошлом Соединённые Штаты получили подобное послание о простоте порядка и силы? Возможно, дело не только в симпатиях к этим идеям, укоренившимся в Соединённых Штатах, но и в отсутствии отпора или в отсутствии того, что раньше могло бы работать против них?

ЭНН АППЕЛЬБАУМ: Что ж, у нас нет стратегии, как бороться с этим явлением. У нас отсутствует способ говорить о нём, ответный нарратив правительства США, который был в эпоху холодной войны. И не все в Соединённых Штатах убеждены, что нам нужно противостоять этим идеям. Есть их сторонники, которые согласны с ними или хотят, чтобы они распространялись и множились.



Я также считаю, что мы как страна ещё не осознали, что эта сеть существует, как она действует в области пропаганды и клептократии, а также во внешней политике и дипломатии. И у нас пока нет стратегии, как противостоять ей, объединить наши собственные альянсы и дать отпор.

Дата публикации 23 мая 2024 года.