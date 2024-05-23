Байдену плевать, что народ еле сводит концы с концами

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Байден предпочитает оставаться в блаженном неведении о масштабах экономических проблем в США и о своей роли в происходящем, пишет The Washington Times. Ему напомнили, что за время его правления продукты питания подорожали более, чем на 30%. На что он ответил, что у людей и так есть деньги. Тем временем многие американцы еле сводят концы с концами, отказывая себе в самом необходимом.



AP

Байден либо совершенно не владеет информацией об экономической ситуации в стране, либо ему просто плевать на собственный народ, пишет The Washington Times. В недавнем интервью президенту напомнили, что за время его правления цены на продукты выросли более, чем на 30%.

В ответ Байден продемонстрировал своё безразличие, заявив, что у людей и так есть деньги, чтобы справиться с повышением цен. Тем временем, по данным Бюро трудовой статистики средняя недельная зарплата при Байдене выросла лишь на 14,1%. Цифра неплохая, но в условиях «байденомики» бесполезная, уверено издание.

За тот же период, благодаря стараниям президента, средний рост цен составил 19,3%. Средняя реальная или скорректированная на инфляцию недельная зарплата сократилась примерно на $50 или на 4,4%.

На нынешние зарплаты американцы могут позволить себе значительно меньше, чем раньше. Более того, покупательская способность населения снизилась настолько, что многие семьи вынуждены сводить концы с концами.

Для этого часто прибегают к помощи кредитных карт, а это, в свою очередь, приводит к увеличению задолженности до $1,1 трлн. И это несмотря на рекордно высокий уровень процентных ставок.

Байден лукавит, когда уверяет, что у американцев есть деньги, чтобы справиться с 30-процентным повышением цен на продукты. Люди всё чаще вынуждены использовать кредитки для оплаты предметов первой необходимости, в итоге только финансовые расходы превысили $200 миллиардов в год.

Очевидно, что в условиях, когда народ не может позволить себе арендную плату и питание, то и растущие процентные расходы он вытягивает с большим трудом. И речь не только о ценах на продукты. Подорожали ипотечные кредиты, студенческие ссуды и автокредиты.

Затраты растут, покупательская способность снижается. В результате, по информации WT, средняя американская семье потеряла $8100 своего годового дохода по с равнению с периодом, когда Байден только пришёл к власти.

В условиях нынешнего кризиса стоимости жизни люди с трудом сводят концы с концами вопреки заявлениям хозяина Белого дома. Уже не идёт речи о крупных расходах, вроде ремонта. Но от необходимости покупать дорожающие продукты никуда не деться. Приходится менять свои покупательские привычки, чтобы сэкономить.

Издание отмечает, что даже покупатели со средним и высоким доходом теперь стараются покупать продукты подешевле. Раньше это имело отношение только к семьям с более низким уровнем дохода.

Например, из-за того, что всё больше американцев в целях экономии заменяют более дорогие источники белка, вроде говядины, яйцами, спрос на них резко вырос. В итоге в условиях «байденомики» рост цен на яйца превысил средний уровень инфляции и составил 40,9%. Также при Байдене заметно подорожали мука, сахар, сливочное масло — на 38,3%, 30,7% и 35,9% соответственно.

При этом в результате провальной политики нынешней администрации доходы американцев не могут угнаться за ценами. Правительство безответственно тратит и занимает триллионы долларов, которых нет у страны, манипулирует процентными ставками и продолжает печатать деньги.

Всё это привело к тому, что американцы оказались под гнётом непосильно высокой стоимости жизни и растущего долга.

Однако сам Байден предпочитает оставаться в блаженном неведении не только о масштабах проблемы, но и о своей роли в происходящем.