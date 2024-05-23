Мнение: Грузия не хочет открывать «второй фронт против России», Крым из космоса и Норвегия против русских

1. Как верно указывают классики, власть — это насилие. Урок 2008 года оказался вполне доходчивым: грузинские элиты всё поняли 16 лет назад, и теперь наотрез отказываются воевать с Россией в интересах Запада (ссылка):



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятый парламентом закон «О прозрачности иностранного влияния», которому во всем западном мире уделили столько внимания, является лишь поводом для требований к Грузии открыть «второй фронт» с Россией.

«С начала 2022 года был серьезный интерес к открытию в Грузии «второго фронта», который бы ослабил позиции России, но это уничтожило бы нашу страну. Такой интерес остается и сегодня», – заявил в интервью Первому грузинскому каналу Кобахидзе.

Он считает, что в сегодняшнем мире существует «глобальная партия войны», которую совершенно не интересует судьба Грузии и ее интерес заключатся лишь в ослаблении позиций России.

«Опять-таки в отношении закона о прозрачности. Точно такой же закон принимает сегодня Турция, даже более жесткий, чем у нас, но никаких замечаний к Турции, стране члену НАТО, ни у кого нет. Логика проста, Турцию, в отличие от Грузии не заставишь открыть «второй фронт», – сказал Кобахидзе.

Он не стал конкретизировать, кто стоит за «глобальной партией войны», но подчеркнул, что эти силы «имеют ключевое влияние» на Евросоюз и США.

«Можно прямо сказать, что и Евросоюзу, и США необходима деолигархизация. В этом направлении есть определенные процессы, которые, надо надеяться, в будущем изменятся к лучшему. Мы никак не можем отнести наших партнеров США и Евросоюз к «глобальной партии войны», – сказал Кобахидзе.

Выслать из страны американских дипломатов и местных пособников США грузины пока что не могут — не хватает независимости. Однако сопротивление идёт успешно: патриотические силы не только отказываются расшибать Грузию о Россию, но и методично продавливают закон об «иноагентах», то есть о нацпредателях, работающих на США.

Официальный представитель Госдепа США на днях пригрозил Грузии невступлением в ЕС и НАТО в случае окончательного принятия законопроекта, ограничивающего деятельность иноагентов (ссылка). По нынешним временам угроза звучит примерно так: «Раз ты такой плохой, мы не примем тебя на работу в публичный дом, не заразим тебя дурной болезнью и не будем тестировать на тебе психоактивные вещества».

2. Российский космонавт любуется из окна МКС на российский Крым (ссылка). См. видео:



Интересно, что это за чёрное НЛО летает на фоне нашего полуострова?

3. Норвежцы поняли, что теперь «можно», и пытаются отыграться на русских за поражение, которое мы нанесли их арийским кумирам в 1945 (ссылка):

Российские туристы, оказавшиеся с конца мая в Норвегии, будут выдворены за границы, если они приехали не к близким родственникам или не на работу и учебу. Исключением не станет даже шенгенская виза, выданная другой страной. <…>

«Граждане России, целью которых являются туризм и другие несущественные поездки, будут депортированы при въезде через внешнюю границу. Ужесточение распространяется как на тех, у кого есть визы, выданные Норвегией до ужесточения визовой практики весной 2022 года, так и на визы, выданные другими странами Шенгенской зоны», — сказано в сообщении [пресс-службы правительства королевства].

Меры вступят в силу с 29 мая. <…>

Весной 2022 года Норвегия и несколько других шенгенских стран приостановили выдачу туристических виз заявителям из России, а осенью под запрет попал въезд для машин с российскими номерами. Это случилось после того, как Еврокомиссия приравняла въезд машин с российскими номерами к запрещенному импорту.

Норвегия не входит в ЕС, но соблюдает большинство санкций, введенных против России в связи с конфликтом на Украине.