Лучшие рецепты масляных очищающих средств для каждого типа кожи: делаем своими руками

Это может показаться странным, но кожа очень любит масло. Более того, жирная текстура подходит не только для увлажнения и питания, но также и для очищения лица. Давайте рассмотрим эффективные домашние рецепты масляных очищающих средств, подходящих для разных типов кожи.

Какие масла подходят для умывания

Каждое из масел обладает своими уникальными полезными свойствами. Если говорить именно об очищении кожи, с этой функцией лучше всего справляются такие виды:

Масло лесного ореха – обладает естественным вяжущим действием, что делает его основой рецепта. Масло виноградных косточек – богато полифенолами и другими антиоксидантами, которые эффективно действуют при прыщах и признаках старения. Масло авокадо – обладает противовоспалительным действием и богато полезными увлажняющий и жирами, уравновешивающие другие косметические средства, которые могут слегка подсушивать. Эфирные масла лаванды, розмарина и чайного дерева помогают сохранить кожу чистой.

Принцип приготовления масляной умывалки

Состав очищающего средства подбирается в зависимости от типа и качества кожи. Но алгоритм приготовления всегда одинаков.

Он выглядит следующим образом:

Начните с базового масла. Вылейте в емкость, где будет готовиться средства 30 мл масла лещины, авокадо или виноградных косточек. Если у вас жирная или склонная к прыщам кожа, замените масло авокадо маслом виноградных косточек или попробуйте масло семян тыквы. Далее к базовому маслу следует добавить эфиры, соответствующие вашему типу кожи. Хорошенько взболтайте, чтобы эфирные масла равномерно распределились по маслу-носителю.

Рекомендации по выбору базы

Несмотря на то, что базовое масло выполняет функцию основы и разбавителя для активного эфирного масла, каждое из них обладает своими уникальными свойствами. Поэтому при выборе масла-носителя для умывалки следует принимать во внимание такую классификацию:

Жирная и проблемная кожа: абрикос, касторка, виноградные косточки, жожоба, семена конопли, ним, семена тыквы, глицерин. Сухая и нормальная кожа: сладкий миндаль, аргана, авокадо, кокос, примула вечерняя, гранат, шиповник, семена кунжута, ши.

Рецепт для жирной и проблемной кожи

Если ваша кожа склонна к акне, вам подойдет очищающее средство с таким составом:

столовая ложка масла жожоба; такое же количество масла нима; чайная ложка масла таману; девять капель лавандового эфирного масла.

Смешайте масла в бутылочке-капельнице емкостью 30 миллилитров. Перед использованием поддержите полотенечко в горячей воде, а потом отожмите и накиньте его на лицо, чтобы распарить кожу. Когда поры хорошо раскроются, нанесите на лицо масло тонким слоем и слегка помассируйте. Смойте масляный состав губкой для умывания и хорошо теплой водой.

Очищающее средство для жирной коже

Если на вашей коже часто появляется непривлекательный жирный блеск, приготовьте средство из таких ингредиентов:

столовая ложка масла виноградных косточек; столько же конопляного масла; чайная ложка масла из абрикосовых косточек; 9 капель эфира чайного дерева (он обеспечивает вяжущее действие, используется по желанию).

Добавление древесного угля делает это очищающее средство идеальным для удаления загрязнений и борьбы с прыщами и высыпаниями. Прежде чем вводить средство в масляный состав, его нужно хорошо растолочь в порошок с мельчайшей фракцией.

Смешайте все масла в чистой бутылочке из стекла или пищевого пластика. Как и в предыдущем случае, нужно распарить лицо и нанести масло массажными движениями. Вы держите пару минут, чтобы чайное дерево подействовало, а потом смойте просто теплой водой или мягкой пенкой для умывания.

Средство для сухой и увядающей кожи

Недостаточно увлажненная кожа требует особенно бережного ухода и глубокого питания.

С этим справится очищающее средство такого состава:

столовая ложка миндального масла; такое же количество масла жожоба; половинка чайной ложки масла авокадо; 9 капель масла лаванды (необязательно, но желательно для оказания релаксирующего действия).

Если на вашем лице уже заметны возрастные изменения, готовьте очищающий состав из таких компонентов:

столовая ложка базового масла семян шиповника; столько же масла гранатовых косточек; чайная ложка масла примулы; 9 капель эфирного масла ладана (необязательно, но желательно для оказания релаксирующего действия).

Все ингредиенты тщательно смешиваются между собой в небольшом пузырьке. После этого средство используется на распаренную кожу по массажным линиям. Также эта масляная смесь может использоваться на сухой коже, если вы хотите снять с ее помощью стойкий макияж. Если вы используете водостойкую косметику, можете дополнить состав своего средства кокосовым маслом, которое еще лучше растворяет и смывает сильно пигментированные средства.

Масла для нормальной и чувствительной кожи

Здоровая кожа с нормальным уровнем выделения кожного сала “обрадуется” очищающему средству из такого набора масел:

столовая ложка масла жожоба; аналогичное количество масла шиповника; чайная ложечка виноградного масла; девять капелек релаксирующего масла лаванды.

Если кода очень чувствительна и часто выдает негативную реакцию на разные косметические средства, сосредоточьтесь на таких маслах:

столовая ложка абрикосового масла; столько же масла календулы; чайная ложка ромашкового масла; 9 капель эфирного масла ромашки.

Если ваша кожа страдает от шелушения и зуда, дополните состав небольшим количеством миндального масла. А если периодически появляются воспаления, в качестве добавки можно использовать масло зеленого чая.

На распаренную кожу нанесите очищающее масляное средство и массируйте на протяжении минуты. Оставьте состав в качестве маски еще на пару минут, чтобы полезные вещества, содержащиеся в маслах, хорошо впитались и подействовали на глубокие слои кожи. В конце нужно тщательно умыться теплой водой и аккуратно промокнуть лицо бумажным полотенцем, которое выберет в себя не только воду, но и впитает микроскопические остатки масла.

Способ использования очищающего масла

Чтобы получить максимально выраженный эффект, следуйте таким рекомендациям:

Очищение маслом рекомендуется в качестве первого шага для удаления макияжа и следов солнцезащитного крема, а также пыли, осевшей на лице в течение дня. Делать это следует в конце дня, в идеале перед сном. Нанесите средство на лицо круговыми движениями, начиная с внешних краев и продвигаясь к Т-зоне и области глаз. Это позволит дольше сохранить масло на более сухих участках кожи, например на щеках. Масло можно наносить как на сухую, так и на распаренную кожу. А вот на влажную не стоит, так как вода и жирная среда не взаимодействуют друг с другом, за счет чего эффект ослабевает. После нанесения масла на кожу обязателен массаж. Механическое воздействие способствует лучшему растворению загрязнений на коже, а также обеспечивает более интенсивное местное кровообращение. Маслом можно даже очистить веки и ресницы. Оно прекрасно подходит для снятия макияжа с глаз и кондиционирования ресниц. Просто следите за тем, чтобы ваши глаза все время оставались закрытыми, иначе вы можете почувствовать жжение или помутнение зрения. Масляные средства нужно в обязательном порядке смывать с кожи, чтобы они не закупоривает поры и не нарушали клеточное дыхание.

В конце нанесите легкий, хорошо впитывающийся крем.