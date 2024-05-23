Мнение «аналитика»: О немного «неудобных» цифрах… Почему их стесняются и американцы, и украинцы?

Прочитал очередное «обвинение» русских в невиданных зверствах. Мол, по их вине за последние два с небольшим года погибли многие тысячи человек в «неспровоцировавнном» вооружённом конфликте, начатом 24.02.2022 на территории Украины. Мол, это — геноцид и преступление против человечества, за которую Россию надо уничтожить, расчленить и выбросить за порог человеческой истории. А русских — унизить, обобрать, заставить платить и каяться до скончания века.

И это, типа, будет справедливо…

По этому поводу имею вот что сказать.

1. Господа, а что, до появления государства Российская Федераций ни войн, ни вооружённых конфликтов не было? Вот вообще ни разу? Это всё — изобретение России что ли? Если отменить проклятую РФ, то мир во всём мире воцарится раз и навсегда?

2. ОК, проверим эту гипотезу. С 1989 года, с момента вывода войск из Афганистана, на протяжении почти 20 лет Россия ни в каких вооружённых конфликтах в качестве стороны не участвовала. Были ли эти годы мирными на Земле?

Нет. Вот лишь основные военные конфликты с 1990 по 2013 гг.:

1990 Вторжение Ирака в Кувейт

1990-1991 Война в Персидском заливе против Ирака

1990-1994 Гражданская война в Руанде

1991-1992 Гражданская война в Грузии

1992-1994 Военная операция США в Сомали

1991-1998 Война в Югославии

1993 Налет ВВС НАТО на Южный Ирак

1994 Вторжение войск США на Гаити

1999 Военная операция НАТО против Югославии

2001-2021 Вторжение США в Афганистан

2002-2011 Операция США «Несокрушимая свобода» — Африканский рог

2003-2011 Вторжение США в Ирак

2008 Военная операция США в Сирии

2011 Интервенция США и НАТО в Ливии

Как видим самой агрессивной мировой державой в это время были США, и они активно провоцировали военные конфликты по всему миру, а в абсолютном измерении число войн за эти два десятилетия варьировалось от 4 до 12 в год.

3. В ходе вооружённых конфликтов в 1990-2021 гг. гибло от 364 тыс. до 46 тыс. чел. в год. В среднем получается 136 тыс. чел. в год или около 3 000 000 чел. за всё время. Сколько погибло в ходе «украинского кризиса»? Возьмём официальные данные как базу: 31 тыс. военнослужащих ВСУ, по словам В.А.Зеленского, и 10 тыс. гражданских, согласно статистике ООН. Получается, в сумме 41 тыс. чел.!!! Вдумайтесь в это число… Нам давят на эмоции, говоря о бесчисленных жертвах и «геноциде». Но если накал страстей остудить, то становится ясно, что «украинский кризис» унёс чуть более одного с четвертью процента от общего числа жертв всех военных конфликтов, более половины которых были развязаны или шли с участием #США. И почему никто не говорит об ответственности Америки за человеческие жертвы в ходе «насаждения демократии»?

4. Продолжим о потерях. Даже по официальным данным три четверти жертв «украинского кризиса» — военные ВСУ. Только четверть всех потерь приходится на гражданских, причём в эту цифру включаются и те, кого убили снаряды и ракеты ВСУ в ходе неизбирательных ударов по ДНР, ЛНР и другим подконтрольным ВС РФ территориям. Давайте сравним с американской операцией в Ираке, где на 600 тыс. потерь (оценки авторитетного The Lancet) лишь 8-10 тыс. чел. были солдатами иракской армии. Остальные — простые мирные люди. Или, скажем израильская операция в Газе, где из 35 тыс. убитых — минимум треть это дети, а ещё почти треть — женщины и старики. Только треть из тех, кого убила за семь месяцев АОИ, относятся к мужчинам условно призывного возраста, но нет однозначных доказательств, что все они были боевиками ХАМАС.

5. Теперь о «геноциде». Американцы в ходе «освобождения» Ирака от диктатора Саддама Хусейна освободили от права жить и дышать почти 2,5% довоенного населения страны. Израильтяне в своей борьбе с ХАМАС на территории Газы приближаются к порогу в 5% жертв от общей численности жителей сектора. А Россия… По тем же официальным данным — 41 тыс. чел. из 40-миллионного украинского населения. Это примерно 0,1%!!! Израиль убил минимум 13 тыс. палестинских детей — и это никто не хочет считать геноцидом. Россия вывезла из зоны боевых действий, т.е. фактически спасла более 300 украинских детей, значительная часть из которых уже вернулась в свои украинские семьи на территории, подконтрольные Киеву — и это почему-то назвали «геноцидом»! Вот уж воистину, зрящий сучец в оке ближнего, в своём не видит и бревна.

Короче, прекратите, господа хорошие, ругать Россию! Не вам, оправдывающим преступников под звёздно-полосатым флагом, её судить.

Да, это трансформация популярной в Сети старой антироссийской методички. Но ведь всё верно сказано?

Или кто-то пожелает аргументированно опровергнуть?

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