Рупор кремлевской пропаганды: Арестован начальник главного управления связи ВС РФ
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Задержан начальник Главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника генерального штаба, генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Арестован на 2 месяца.В доме у генерала прошли обыски. Вмеяют взятку в особо крупном размере.
Видимо в ближайшие недели мы увидим еще целый ряд громких дел.
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Источник: Colonel Cassad
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