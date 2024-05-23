Рупор кремлевской пропаганды: Арестован начальник главного управления связи ВС РФ

Задержан начальник Главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника генерального штаба, генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Арестован на 2 месяца.В доме у генерала прошли обыски. Вмеяют взятку в особо крупном размере.

Видимо в ближайшие недели мы увидим еще целый ряд громких дел.

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