Рупор кремлевской пропаганды: Россия не будет восстанавливать отношения с Японией

В МИД исключили восстановление контактов с Японией в текущих условиях

Москва не намерена инициировать восстановление политических контактов с Токио в текущей ситуации, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.

Атмосфера отношений с Японией продолжает ухудшаться, сообщила она, указав, что Токио в марте принял уже 22-й пакет санкций, мотивируя такие действия причинами, никак не связанными ни с двусторонними отношениями, ни с самой Японией.

"Очевидно, что в таких условиях инициировать восстановление политконтактов мы не намерены: их разрыв – это выбор японской стороны, ей и думать о будущем отношений", – сказала дипломат, комментируя возможные шаги Москвы в отношениях с Токио в новый президентский срок Владимира Путина.

По ее словам, в Токио должны понимать, что возвращение к нормальному межгосударственному диалогу невозможно без подкрепленного реальными практическими делами отказа администрации премьер-министра Фумио Кисиды от антироссийской политики.

https://ria.ru/20240523/yaponiya-1947798670.html – цинк

Вот признаете Курилы частью России, тогда и приходите.

Ну а пока страна отметит 79-ю годовщину разгрома милитаристской Японии. В следующем году будет кругая дата.

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