“Штамп в паспорте — это просто большая ответственность друг за друга”: Джемал Тетруашвили об отношениях полов, грузинско-белорусском детстве и опыте работы с супругой

Известный актер Джемал Тетруашвили не понаслышке знает, что значит играть семейные роли. Его герои в сериалах часто оказываются вовлеченными в любовные перипетии. А в реальной жизни Джемал вот уже несколько лет состоит в браке с коллегой по цеху Ольгой Медынич.

Джемал Тетруашвили в кино: в каких ролях его знают зрители

Джемал Тетруашвили покорил российскую публику своими яркими и запоминающимися ролями. Одна из его наиболее известных работ – роль в комедийном сериале “Война семей”. Здесь Джемал сыграл колоритного кавказского мужчину, чья личная жизнь полна страстей и бурных событий.

Также Джемал часто играет в сериалах, где его герои часто оказываются вовлеченными в любовные перипетии. Зрители запомнили немало трогательных образов, в которых он умело передает тонкие нюансы семейных отношений и ценностей.

В кино – страстный романтик, а какой Джемал в реальной жизни?

Несмотря на яркость своих экранных персонажей, сам актер признается, что в реальной жизни он не такой темпераментный. Джемал делится, что для него брак – это не просто формальность, а большая ответственность друг за друга. Видимо, эти семейные ценности он впитал еще в детстве, которое провел в большой грузинской семье в Минске.

Да, у актера было грузинско-белорусское детство, в период которого он впитал основные жизненные ценности. Джемал рассказывает, что в их доме царила особая тактильность и открытость в проявлении чувств. Он с нежностью вспоминает, как его отец всегда относился к матери с большим уважением, даже в мелочах, например отдавая ей лучший кусок арбуза.

Кроме того, Джемал отмечает, что его мать была не только любящей родительницей, но и его первой учительницей в школе. По словам актера, она была человеком с огромной силой воли и жизнелюбием. А отец Джемала, как он говорит, был поющим красавцем с отличным чувством юмора и огромным сердцем, в котором было много места для любви к своим детям.

Именно эта семейная атмосфера, наполненная теплотой, взаимоуважением и поддержкой, стала для Джемала Тетруашвили источником вдохновения и важным фундаментом в построении собственных крепких отношений. Сейчас у него крепкая семья, построенная на тех принципах, которые он усвоил в ранние годы.

Русский или грузин? Кем считает себя актер

Актер признается, что в Грузию, на свою историческую родину, он наведывается нечасто – последний визит был около трех-четырех лет назад, когда он путешествовал по стране вместе с женой и друзьями. Однако Тетруашвили подчеркивает, что именно Грузия является неотъемлемой частью его “генетической культуры”.

В то же время Джемал не забывает, что он родился и вырос в Советском Союзе – государстве, которого уже нет на карте мира. По его словам, в те времена их страна объединяла 15 республик, и именно она была его Родиной. Поэтому артист считает, что принадлежит сразу к двум культурам – грузинской и советской.

О семье Джемала Тетруашвили

Джемал Тетруашвили с большой теплотой и открытостью говорит о своей личной жизни. Несколько лет назад он сочетался браком с коллегой по актерскому цеху – Ольгой Медынич, и этот союз оказался для него очень счастливым.

Джемал подчеркивает, что для него брак – это не абы-какая формальность: “Штамп в паспорте – это просто большая ответственность друг за друга”. Он считает, что помогать близким следует только по их просьбе, не навязывая свою заботу. Актер успешно применяет этот принцип в семейной жизни, что, безусловно, способствует гармонии в его браке с Ольгой.

В чем секрет семейной гармонии

По словам актера, в их с Ольгой отношениях важную роль играет взаимное уважение и ответственность друг за друга. Джемал уверен, что настоящие семейные узы держатся не на формальностях, а на куда более важных ценностях – искренности, взаимном уважении и умении находить баланс даже в самых непростых ситуациях.

Тетруашвили и его супруга Ольга часто вынуждены надолго расставаться из-за плотных рабочих графиков, но при этом они умеют находить баланс в отношениях. Джемал отмечает, что они научились ценить то время, которое проводят вместе, наполняя его теплотой и взаимопониманием.

Совместная работа – счастливая возможность провести время вместе

Джемал Тетруашвили с большим энтузиазмом отзывается о совместной работе со своей супругой Ольгой Медынич. Говорит, что на таких съемках у них появляется счастливая возможность провести время вместе. К тому же работать с ней легко и приятно.

Правда, не все продюсеры готовы на такой творческий тандем. Но разве это плохо? Например, в сериале “Война семей” все сложилось идеально. Джемал с Ольгой отлично вжились в роли возлюбленных, вовлеченных в бурный роман.

Помимо “Войны семей” Джемал и Ольга снимались вместе и в других проектах. Один из них – “Светофор”, на котором состоялось их знакомство.

О ролях: какие амплуа любимые, а от чего приходится отказываться

Несмотря на то что за Джемалом закрепилось амплуа комедийного актера, он не ограничивает свои творческие горизонты. Артист признается, что хотел бы попробовать себя в новых жанрах и образах. По его словам, когда они с Ольгой учились в институте, их не готовили специально на комика или трагика. Им просто выдавали диплом артиста театра и кино. Поэтому Джемалу хотелось бы больше и чаще показывать зрителю другие стороны своего таланта. Однако Тетруашвили отмечает, что для этого должно сложиться много факторов: подходящий материал, режиссер, рабочая атмосфера и многое другое. С этим сложно.

Отказывается ли артист от проектов? Разумеется, да. Браться за работу, которая выходит за грани его морали и профессиональных принципов, он не станет. Актер говорит, что всегда старается выполнять свою работу качественно, с большой долей ответственности подходит к каждой доверенной ему роли, поэтому выбирает каждую так, чтобы потом не пришлось краснеть ни перед близкими, ни перед публикой.

О планах на будущее

Джемал Тетруашвили с оптимизмом и уверенностью смотрит в будущее, как в личной жизни, так и в профессиональной карьере. Особенно амбициозен он именно в творческой сфере – артист задумывается над сменой вида деятельности.

Актер говорит, что с нетерпением ждет новых ярких ролей, которые позволят ему раскрыть свой талант в полной мере. Джемал надеется и на новые совместные проекты с супругой. Помимо этого он мечтает попробовать себя в качестве режиссера. Тетруашвили уверен, что его опыт, полученный в актерской профессии, станет отличной базой для этого.