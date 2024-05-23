Эксперт Егоров предупредил о мошенниках, предлагающих ответы на ЕГЭ

Эксперт по информационной безопасности, Евгений Егоров из компании F.A.С.С.T., пояснил “Газете.Ru”, что в сети уже около 60 групп и аккаунтов, предлагающих услуги по продаже ответов на ЕГЭ.

Цены на предметы варьируются от 500 до 2500 рублей. Но, по мнению эксперта, большинство продавцов — мошенники, предлагающие уже опубликованные решения ЕГЭ прошлых лет.

Хотя некоторые утверждают, что количество подобных объявлений уменьшается, Егоров замечает, что спрос на ответы остается высоким. Потенциальные покупатели могут легко найти предложения, используя общий поиск в социальных сетях или мессенджерах.

Использование нелегальных услуг может привести к финансовым потерям, утечке персональных данных и другим негативным последствиям.