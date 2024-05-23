 

Эксперт Егоров предупредил о мошенниках, предлагающих ответы на ЕГЭ

23.05.2024, 16:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эксперт по информационной безопасности, Евгений Егоров из компании F.A.С.С.T., пояснил “Газете.Ru”, что в сети уже около 60 групп и аккаунтов, предлагающих услуги по продаже ответов на ЕГЭ.

Цены на предметы варьируются от 500 до 2500 рублей. Но, по мнению эксперта, большинство продавцов — мошенники, предлагающие уже опубликованные решения ЕГЭ прошлых лет.

Хотя некоторые утверждают, что количество подобных объявлений уменьшается, Егоров замечает, что спрос на ответы остается высоким. Потенциальные покупатели могут легко найти предложения, используя общий поиск в социальных сетях или мессенджерах.

Использование нелегальных услуг может привести к финансовым потерям, утечке персональных данных и другим негативным последствиям.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Арестован начальник главного управления связи ВС РФ

23.05 / Telegram вводит внутреннюю валюту Stars для оплаты покупок

23.05 / Пенсионерам предложили вживить микрочипы, чтобы они могли пользоваться цифровым рублём без интернета

23.05 / Мнение: Длинною дорогой в никуда

23.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия не будет восстанавливать отношения с Японией

23.05 / “Штамп в паспорте — это просто большая ответственность друг за друга”: Джемал Тетруашвили об отношениях полов, грузинско-белорусском детстве и опыте работы с супругой

23.05 / Российские власти инициируют проект создания национальной игровой консоли

23.05 / Мнение: Экстаз

23.05 / Рупор кремлевской пропаганды: “Абрамс” и Д-30

23.05 / Минздрав предложил считать алкоголизм субкультурой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика