Российские власти инициируют проект создания национальной игровой консоли

На конференции “Цифровая индустрия промышленной России” в Нижнем Новгороде заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак выдвинул идею о разработке российской игровой консоли. Ведется обсуждение этой идеи с участием отраслевого сообщества, собирается обратная связь от потенциальных участников проекта.

Согласно Шпаку, это поручение президента, и основное внимание уделяется обеспечению консоли играми, доступными для пользователей на отечественных игровых платформах. Важным фактором является также использование известных литературных или кинематографических сюжетов в игровых проектах.

Шпак подчеркнул, что создание игр – это сложная и многогранная работа, требующая сотрудничества различных ведомств, включая Минцифру, Минкульт и министерство просвещения. Из-за санкций большинство иностранных игр не смогут быть официально доступны для загрузки на российскую консоль, поэтому развитие сотрудничества с разработчиками из дружественных стран становится важным аспектом проекта.