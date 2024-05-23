 

Российские власти инициируют проект создания национальной игровой консоли

23.05.2024, 16:25, Разное
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На конференции “Цифровая индустрия промышленной России” в Нижнем Новгороде заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак выдвинул идею о разработке российской игровой консоли. Ведется обсуждение этой идеи с участием отраслевого сообщества, собирается обратная связь от потенциальных участников проекта.

Согласно Шпаку, это поручение президента, и основное внимание уделяется обеспечению консоли играми, доступными для пользователей на отечественных игровых платформах. Важным фактором является также использование известных литературных или кинематографических сюжетов в игровых проектах.

Шпак подчеркнул, что создание игр – это сложная и многогранная работа, требующая сотрудничества различных ведомств, включая Минцифру, Минкульт и министерство просвещения. Из-за санкций большинство иностранных игр не смогут быть официально доступны для загрузки на российскую консоль, поэтому развитие сотрудничества с разработчиками из дружественных стран становится важным аспектом проекта.


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