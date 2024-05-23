 

Минздрав предложил считать алкоголизм субкультурой

23.05.2024, 15:33, Разное
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Министерство здравоохранения предложило считать алкоголизм не болезнью, а отдельной субкультурой с признаками деструктивной секты.

Соответствующая инициатива содержится в 1022-страничном программном документе «Болезнь и наказание: пересмотр фундаментальных принципов ответственности за личное здоровье».

Поскольку сейчас излишняя страсть к алкогольным напиткам считается заболеванием, возможности государства по преследованию алкоголиков сильно ограничены. Чтобы исправить ситуацию, предлагается ввести в действие многоступенчатый план – сначала алкоголизм выделят в субкультуру с отрицательной окраской, а затем Минюст предложит считать его приверженцев организованной экстремистской организацией.

– Признаков того, что речь идёт именно о субкультуре, предостаточно – к примеру, у носителей обсуждаемых пагубных ценностей есть кумиры, такие как Венедикт Ерофеев или Дмитрий Шагин в молодости, есть литература, которая может считаться кодексом поведения. Александр Домогаров и Михаил Ефремов почитаются за образцы поведения среди молодёжи, – говорится в исследовании.

Сейчас специалисты ведомства совместно с представителями Минюста ищут организованную структуру, которая может нести ответственность за распространение алкоголя среди россиян и пропаганду деструктивной субкультуры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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