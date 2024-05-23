 

В парке «Россия – моя история» открылась научно-интерактивная выставка «Западная Европа и США после ядерной войны»

23.05.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С 23 мая гости исторического мультимедийного парка «Россия – моя история» смогут посетить интерактивную выставку, посвящённую предполагаемому состоянию крупнейших городов Западной Европы и США в случае ядерной войны.

Всего на экспозиции представлены шоу-макеты 13 мегаполисов – Нью-Йорка, Парижа, Берлина, Лондона, Брюсселя, Вашингтона, Мадрида, Рима, Амстердама, Чикаго, Лос-Анджелеса, Хьюстона и Мюнхена.

– Целый коллектив художников и программистов в течение года работал над созданием выставки; мы постарались воспроизвести города со всеми их символами – тут вам и Биг-Бен, и Эйфелева башня, и Белый дом, – рассказали организаторы.

Каждые 10 минут на представленных макетах будет воспроизводиться ядерный удар в мельчайших подробностях. Посетители смогут в реальном времени увидеть разрушение европейских столиц и оставшиеся после взрыва руины. Также на экспозиции предусмотрены шлемы виртуальной реальности, которые воспроизводят ядерную бомбардировку глазами западных лидеров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Telegram вводит внутреннюю валюту Stars для оплаты покупок

23.05 / Пенсионерам предложили вживить микрочипы, чтобы они могли пользоваться цифровым рублём без интернета

23.05 / Мнение: Длинною дорогой в никуда

23.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия не будет восстанавливать отношения с Японией

23.05 / “Штамп в паспорте — это просто большая ответственность друг за друга”: Джемал Тетруашвили об отношениях полов, грузинско-белорусском детстве и опыте работы с супругой

23.05 / Эксперт Егоров предупредил о мошенниках, предлагающих ответы на ЕГЭ

23.05 / Российские власти инициируют проект создания национальной игровой консоли

23.05 / Мнение: Экстаз

23.05 / Рупор кремлевской пропаганды: “Абрамс” и Д-30

23.05 / Минздрав предложил считать алкоголизм субкультурой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика