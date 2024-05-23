В парке «Россия – моя история» открылась научно-интерактивная выставка «Западная Европа и США после ядерной войны»

С 23 мая гости исторического мультимедийного парка «Россия – моя история» смогут посетить интерактивную выставку, посвящённую предполагаемому состоянию крупнейших городов Западной Европы и США в случае ядерной войны.

Всего на экспозиции представлены шоу-макеты 13 мегаполисов – Нью-Йорка, Парижа, Берлина, Лондона, Брюсселя, Вашингтона, Мадрида, Рима, Амстердама, Чикаго, Лос-Анджелеса, Хьюстона и Мюнхена.

– Целый коллектив художников и программистов в течение года работал над созданием выставки; мы постарались воспроизвести города со всеми их символами – тут вам и Биг-Бен, и Эйфелева башня, и Белый дом, – рассказали организаторы.

Каждые 10 минут на представленных макетах будет воспроизводиться ядерный удар в мельчайших подробностях. Посетители смогут в реальном времени увидеть разрушение европейских столиц и оставшиеся после взрыва руины. Также на экспозиции предусмотрены шлемы виртуальной реальности, которые воспроизводят ядерную бомбардировку глазами западных лидеров.

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