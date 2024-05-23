В новом iPad Pro обнаружено «таинственное» отверстие вместо второй камеры

Прошлое поколение iPad Pro впечатляло двойной камерой. Однако с появлением современного планшета с чипом Apple M4, вместо двух камер, теперь только одна. Новая информация от портала 9to5Mac раскрывает, что в новом iPad Pro есть два отверстия под датчики.

В предыдущем поколении iPad Pro M2 было две камеры: основная на 12 Мп и ультраширокоугольная на 10 Мп, а также LiDAR, светодиодная вспышка и микрофон. В M4-модели iPad Pro камеры были изменены. Теперь в блоке камеры расположены основной датчик на 12 Мп, LiDAR, микрофон, вспышка и еще один сенсор, который заменил ультраширокоугольную камеру. Этот сенсор – датчик внешней освещенности.

Подобный датчик уже присутствует в других версиях iPad, размещенный на фронтальной панели, и используется для управления автоматической яркостью экрана и режимом True Tone. Предполагается, что Apple добавила этот сенсор на заднюю панель, чтобы улучшить работу камеры.

На презентации Apple также упомянули, что новый iPad Pro оснащен «адаптивной» вспышкой True Tone, способной адаптироваться к условиям окружающей освещенности, улучшая качество фотографий. Эксперты полагают, что именно для этой цели добавлен датчик освещенности в «таинственное» отверстие, заменившее ультраширокоугольную камеру.