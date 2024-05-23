PRO32 заявили, что российские аналоги TeamViewer не соответствуют требованиям

Специалисты компании PRO32 провели исследование рынка программного обеспечения для удаленного доступа, необходимого для компаний с удаленным и гибридным режимом работы, а также территориально распределенным организациям. Они обнаружили, что большинство российских аналогов TeamViewer не соответствуют требованиям безопасности.

После того, как разработчик TeamViewer вышел из России, многие бизнесы обратили внимание на альтернативное ПО, что привело к появлению новых программ с похожим функционалом. В настоящее время в РФ представлено около 10 решений для удаленного доступа. Кроме того, с помощью VPN можно использовать зарубежные программы, такие как AnyDesk и Remote Desktop Protocol.

Эксперты проанализировали более 50 параметров у самых популярных решений для удаленного доступа. Они обратили внимание на поддержку операционных систем, кастомизацию, администрирование и безопасность. Больше половины аналогов TeamViewer (55%) не предоставляют доступ на основе ролей, что может привести к несанкционированному доступу к данным. Только 22% решений предусматривают отслеживание резких изменений геолокации для усиления безопасности.

Треть анализируемых продуктов (33%) ограничиваются работой только на определенных операционных системах, таких как Windows и Linux.