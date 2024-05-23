Андрей Белоусов назначен главой Русского географического общества

Министр обороны Андрей Белоусов был избран новым президентом Русского географического общества (РГО) – старейшей в стране организации, занимающейся сбором и распространением достоверных сведений по описанию земли.

На внеочередном заседании в Москве кандидатуру Белоусова поддержали представители всех 85 субъектов федерации. Новость застала главу Минобороны во время совещания в ведомстве, но несмотря на это, он выразил благодарность делегатам РГО по видеосвязи.

– А это обязательно? А Сергей Кожугетович [Шойгу] где? По географии у меня в школе была пятёрка. Правда, в последнее карты регулярно обновляются… Я понял – это личное поручение президента, а с такими наказами не спорят, – сказал Белоусов.

Новый глава РГО пообещали привести вместе с собой трёх заместителей – они займутся аудитом деятельности предыдущих руководителей. Также Белоусов поручил организовать пешую экспедицию по территории Российской Федерации – в её ходе участники должны составить сверхподробную карту страны и уделить особое внимание местам потенциальной добычи природных ископаемых.

До Белоусова РГО возглавлял секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

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