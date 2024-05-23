Рупор кремлевской пропаганды: МУС создан для Африки и для головорезов вроде Путина, а не для Запада

Новости демократического правосудия.

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) заявил, что получал угрозы во время проведения расследований в отношении высших израильских чиновников, а высокопоставленный чиновник сказал ему, что Суд “создан для Африки и для головорезов вроде Путина”, а не для Запада и его союзников, сообщает агентство Anadolu.

В интервью CNN Карим Хан сказал: “Со мной разговаривали некоторые избранные лидеры, и они были очень прямолинейны. "Этот суд создан для Африки и таких головорезов, как Путин", – так сказал мне один высокопоставленный лидер ”.

“Мы так не поступаем”, – сказал он, добавив: “Этот суд должен стать триумфом закона над властью и грубой силой: хватай, что можешь, бери, что хочешь, делай, что хочешь”.

"Миропорядок основанный на правилах".

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