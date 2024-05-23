Мнение «аналитика»: О жёстких зачистках в окружении Путина… Дела идут всё хуже?

Однако, процесс очень кучно пошёл. И очень быстро. Можно даже сказать, непривычно быстро. В течение всего лишь одной недели некоторые прежде влиятельные политические фигуры буквально исчезли с «большой шахматной доски», а некоторые получили своего рода «чёрную метку».

Причём и тех, и других отличает определённая близость к нынешнему российскому президенту Владимиру Путину. А свежие подробности о том, как всё происходило, оставляют всё меньше шансов на то, что имеет место некая «случайность».

Скорее, чья-то злая воля или умысел.

Всё началось с просочившейся информации о якобы имевшем место покушении на кронпринца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана. Её представило турецкое издание Yeni Şafak, но что примечательно: практически сразу же западные «OSINT-расследователи» стали всё это опровергать. Хотя Запад ещё никто не обвинял. К слову, то, что большинство из таких якобы независимых контор в действительности работают под патронатом западных спецслужб и в ряде случаев выступают их «сливными бачками» — секрет Полишинеля.

Причём «саудовская тема» продолжилась 19 мая, когда стало известно о госпитализации короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда якобы с пневмонией. Ну, да, весна в КСА с температурами под сорок градусов тепла днём и +25°C ночью — самое подходящее время для лёгочных заболеваний, а в королевских дворцах ставят вообще никакие фильтры для кондиционеров и УФ-обработку помещений не проводят по неграмотности. Верблюжатники, чего с них взять…

На той же самой неделе произошло резонансное покушение на словацкого премьера Роберта Фицо. В него сделали пять выстрелов в упор, пока охрана щёлкала клювом. Сначала это пытались представить как месть свихнувшегося на пропаганде запрещённого в России ЛГБТ стрелка-одиночки, 71-летнего (!) писателя Юрая Чинтулы. Но откровения его супруги, по некоторым данным, впрочем, не вполне подтверждённым — украинской беженки и активистки Евромайдана (украинцы, ясное дело, яростно опровергают эту версию), — показывают, что за всем этим скрывается нечто более серьёзное. А сам несостоявшийся убийца — такой же «одиночка», как и Ли Харви Освальд, стрелявший в президента США Джона Кеннеди. То покушение вышло успешным.

Примерно тогда же появились данные, что в Турции раскрыт заговор против президента Реджепа Эрдогана. Якобы силами полиции готовился полноценный госпереворот, предотвратить который удалось лишь в самый последний момент. Во всяком случае, Реджеп Эрдоган после этого провёл экстренную встречу с главой Национальной разведывательной организации и министром юстиции, чтобы обсудить предполагаемую попытку путча. А на следующий день министр внутренних дел республики Али Ерликая выступил с развёрнутым заявлением, в котором признал существование заговора. Также была информация, что и в адрес сербского премьера Александра Вучича появились угрозы убийством.

Ну и, конечно, мученическая смерть президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе тоже вызывает вопросы после того, как глава его администрации Голам-Хоссейн Эсмаили, который во время полёта находился в другом вертолёте, но в одной воздушной колонне с разбившимся президентским «Bell 212», раскрыл детали инцидента. По его словам, погодные условия во время полёта были нормальными. «Это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полёта тумана не было», — сказал чиновник, опровергая тем самым первоначальную версию о том, что причиной трагедии могли стать неблагоприятные погодные условия.

Нетрудно заметить, что всех этих политиков объединяет разной степени жёсткости непринятие западных оценок причин «украинского кризиса» и подходов к его разрешению. А также в целом лояльное, иногда почти дружеское отношение к президенту России Владимиру Путину. Образно говоря, это его «дальний круг» и в некоторой степени — агенты влияния.

И вот их-то начали «зачищать» некие неизвестные, но влиятельные геополитические акторы?

Или все эти примечательные закономерности — всего лишь простые «совпадения»?

А если нет, то кому выгодна такая зачистка?

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