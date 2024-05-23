 

Под натиском России Украина отступает на «более защищённые рубежи»

23.05.2024, 2:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украинские силы в районе Харькова постепенно отступают на приготовленные ранее оборонительные рубежи, пишет The New York Times. Такая тактика призвана снизить потери обороняющихся, хоть за это и приходится платить территориями и разрушенными населенными пунктами, отмечает газета.


AP

 В этом месяце российские войска пересекли границу между Россией и Украиной и продвинулись ко второму по величине городу Украины, Харькову, население которого составляет около миллиона человек. Военные аналитики говорят, что у РФ нет войск для захвата города, но она может продвинуться на расстояние выстрела артиллерии, что вызовет больший поток беженцев, пишет New York Times. 

В военном отношении вторжение, похоже, направлено на то, чтобы растянуть и без того немногочисленные и недостаточно оснащенные силы Украины, отвлекая войска с Донбасса, который по-прежнему рассматривается как вероятная цель российского наступления этим летом. После более чем недели ожесточенных боев украинская армия отступила на более укрепленные позиции примерно в пяти милях от границы, которую она удерживает уже несколько дней. Несмотря на то, что эта стратегия вряд ли идеальна — и рассказы командиров и солдат свидетельствуют о том, что Украина выполнила ее с некоторыми неудачами, — тактика обороны и отступления небольшими шагами позволяет более слабым силам нанести наступающим тяжелые потери. Те, кто находится в наступлении, должны штурмовать ряд за рядом позиций, продвигаясь вперед, постоянно прорываясь из укрытий и подставляя себя под огонь артиллерии.

Несмотря на то, что граждане вынуждены эвакуироваться, украинское правительство отстаивает стратегию отступления на оборонительные рубежи. РФ продвинулась более чем на 50 квадратных миль и захватила около десятка деревень, многие из которых сейчас лежат в руинах. Впереди генералов ждет игра в угадайку. Как далеко продвинется Россия, зависит от того, сколько солдат выделят обе стороны. Для Украины этот расчет означает перемещение защитников с других потенциальных мест атаки, отмечается в статье.


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