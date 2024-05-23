 

Комплексы С-500 обеспечат России заметное преимущество в украинском конфликте

23.05.2024, 2:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Россия уже в этом году собирается принять на вооружение свои передовые зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей», способные сбивать не только самолёты пятого поколения, но и низкоорбитальные спутники, пишет The National Interest. Включение этих ЗРК в российский арсенал может обеспечить Москве заметное преимущество в украинском конфликте, отмечается в статье.


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Россия надеется, что уже в этом году сможет принять на вооружение передовые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-500 «Прометей», которые должны поставить заслон перед поставляемым Киеву западным оружием, пишет The National Interest. 

Этот ЗРК предназначен для поражения не только самолётов пятого поколения, но и низкоорбитальных спутников. 

По данным Центра стратегических и международных исследований, С-500 может стрелять ракетами 40Н6М дальностью до 400 км и перехватчиками 77Н6 дальностью до 600 км.

Если спецоперации РФ на Украине затянется до 2025 года, то принятие на вооружение этих ЗРК может изменить ход конфликта и обеспечить РФ заметное преимущество. 

«Если эти смертоносные ЗРК будут работать так, как хвастает Кремль, то даже самые сложные системы вооружений Киева окажутся в беде», — говорится в статье.


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