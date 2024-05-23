 

Угадайте советского актера по прозвищу: сложный тест для знатоков кино СССР

23.05.2024, 1:00, Новости дня
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1. Кого друзья прозвали “Васек”?А) Василий Лановой

Б) Владимир Высоцкий

В) Василий Ливанов

Г) Владимир Басов

2. Угадаете, кто был “Князем”?

А) Лев Дуров

Б) Сергей Бондарчук

В) Андрей Миронов

Г) Олег Басилашвили

3. А кто был “ведьмой с голубыми глазами”?А) Нонна Мордюкова

Б) Наталья Фатеева

В) Мария Миронова

Г) Елена Проклова

4. “Леди Зима”. Кто это?

А) Лариса Гузеева

Б) Любовь Полищук

В) Анастасия Вертинская

Г) Людмила Гурченко

5. “Пижон”. Именно так говорили про…

А) Олег Янковский

Б) Никита Михалков

В) Андрей Миронов

Г) Юрий Никулин

6. Кто был “Советским Аленом Делоном”?

А) Олег Янковский

Б) Олег Ефремов

В) Александр Абдулов

Г) Савелий Крамаров

7. Какую актрису прозвали “Каланча”?

А) Инна Чурикова

Б) Елена Проклова

В) Наталья Селезнева

Г) Татьяна Васильева

8. Назовете, кого нарекли “Акробаткой” за отличную гибкость?

А) Нина Корниенко

Б) Людмила Гурченко

В) Наталья Варлей

Г) Любовь Орлова

Правильные ответы (проверьте себя):

1. — Б) Владимир Высоцкий

2. — Г) Олег Басилашвили

3. — В) Мария Миронова

4. — А) Лариса Гузеева

5. — Б) Никита Михалков

6. — А) Олег Янковский

7. — Г) Татьяна Васильева

8. — А) Нина Корниенко


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