 

Washington Times о провале западных санкций – экономика России выстояла, а её влияние в остальном мире растёт

22.05.2024, 23:24, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Спустя два года после введения западных санкций против России, результаты совсем неоднозначные, сетует The Washington Times. Москва продолжает находить решения, причём большинство из них оказываются достаточно эффективны. Пришло время задуматься о политических последствиях укрепления энергетических отношениях РФ с остальным миром.

После начала спецоперации РФ на Украине США и другие западные страны ввели совместные экономические санкции против России. С тех пор прошло два года, и результаты пока неоднозначные, пишет The Washington Times. Поэтому пришло самое время, чтобы оценить роль Москвы в мировой энергетике, а также то, как это сказывается на Соединённых Штатах и остальном мире. 

России удалось адаптироваться к санкциям, признаёт издание. Ей пришлось пойти на повышение затрат, но Москва смогла перенаправить экспорт нефти из Европы в страны азиатского региона. В выигрыше оказались, например, Индия и Китай. Пекин повысил импорт нефти из РФ с 30% в 2022 до 45-50% в 2023 году. 

А Индия, ничего не покупавшая до февраля 2022 года, довела импорт российской нефти в 2023 году до 40%. Обе страны получили очень выгодную сделку, поскольку действия Запада значительно снизили цены на эту нефть. 

Под новые реалии сумела подстроиться и угольная промышленность России. И здесь также помогли Индия и Китай, увеличившие свой импорт. Кроме того, за первые девять месяцев 2023 года ОАЭ импортировали около 60% российского угля в Европу, сетует издание. 

Поставки российского газа в Европу снизились на 83%, причём именно она была крупнейшим и наиболее прибыльным рынком сбыта для Москвы. Сегодня РФ пока не хватает трубопроводов и судов для перевозки СПГ, чтобы компенсировать потери экспортом в Китай и другие страны. 

В 2028 году должен вступить запрет на импорт российского урана. До сих пор эта отрасль избежала тяжёлых последствий санкций из-за того, что Запад крайне зависим от обогащённого урана из России, ведь здесь сосредоточены более 40% мировых мощностей по обогащению. 

«Росатом» также строит реакторы в странах-союзника, таких как Венгрия и Турция. На долю «Росатома» приходится 70% мировых заказов на строительство реакторов. 

По мнению западных аналитиков, снижение добычи нефти и природного газа может вынудить Россию занятья дорогостоящими и технически сложными проектами в Арктике. Это будет особенно непросто на фоне затрат на спецоперацию на Украине. 

И даже если Москве удастся построить новые трубопроводы и необходимые суда для транспортировки СПГ, Запад возлагает надежды на то, что доходы РФ снизятся из-за того, что цены на экспорт газа в Китай будут существенно ниже европейских. 

Автор статьи также надеется, что со временем правительство США всё-таки введёт санкции в отношении «Росатома». Однако стоить отметить важные для Соединённых Штатов последствия: 

Российская экономика хорошо развивается, а её политическая система и не думает разваливаться не только в краткосрочной, но и в среднесрочной перспективе. Однако есть шанс продолжительной стагнации, особенно если цены на нефть будут низкими продолжительное время. 

Тогда, по мнению издания, РФ может переориентировать свою торговлю энергоносителями в международные отношения с Китаем. Что касается Индии, то она пока готова прислушиваться к Вашингтону, но непонятно, сохранится ли такое положение в будущем. 

Союзники США в Европе и Азии полагаются на импорт СПГ. Поэтому, подчеркивает автор, в интересах Штатов делать всё, чтобы остановить или хотя бы замедлить российские проекты в Арктике. 

При этом администрации Байдена следует поторопиться с экспортом американского СПГ, а не приостанавливать выдачу лицензий. Это важно, чтобы опередить Россию на рынке, подчеркивает WT. 

Западные санкции должны были увеличить издержки и добавить неудобств для российского энергетического сектора. Но РФ продолжает находить решения для сложившейся ситуации, причём большинство из них оказываются достаточно эффективны, сетует автор. 

Соединённые Штаты годами переживали о последствиях энергетической зависимости Европы от России. Пришло время Вашингтону задуматься о политических последствиях укрепления энергетических отношений Москвы с остальным миром. 

Теперь Белый дом будет иметь меньшее влияние в этих столицах, чем это было с правительствами союзников. Поэтому Америка должна сосредоточить все усилия особенно на Глобальном Юге, чтобы побороть растущее энергетическое влияние России. 

 


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