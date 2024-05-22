Рупор кремлевской пропаганды: Никарагуа выдала России Горбачева

Никарагуа выдала России Михаила Горбачева.

Бывший профессор МГУ Михаил Горбачев получил широкую известность тем, что находясь в федеральном розыске и скрываясь от него в Никарагуа, продолжал получать зарплату в МГУ. И еще при увольнении по документам мог рассчитывать на "выплату компенсации за неиспользованный отпуск". И лишь громкий скандал по поводу получения зарплаты при нахождении в розыске привел к его фактическому увольнению из МГУ.

Горбачева искали еще за его делишки в Саратове, где он брал деньги со студентов за выставление оценок являясь по сути обычным взяточником.

В прошлом году писал пару раз про него, теперь видимо сядет как за взяточничество, так и за бегство от правосудия.

Никарагуанским товарищам спасибо.

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