Представлен смартфон Realme GT 6T за 34000 рублей с самым ярким в мире экраном

Realme анонсировала свой последний смартфон – GT 6T, который обладает самым ярким экраном на рынке. Это глобальная версия Realme GT Neo6 SE с некоторыми улучшениями.

Экран устройства – 6,78-дюймовый LTPO AMOLED с разрешением 2780×1264 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Но самое впечатляющее – его рекордная пиковая яркость в 6000 нит.

Смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и вариантами встроенной памяти от 128 ГБ до 512 ГБ. Основная камера имеет датчик Sony LYT-600 на 50 Мп, дополненный ультраширокоугольным модулем на 8 Мп, а фронтальная камера – 32 Мп.

Батарея емкостью 5500 мАч поддерживает быструю зарядку 120 Вт, в комплекте с зарядным устройством. Устройство работает на Realme UI 5.0, основанной на Android 14, с гарантированными обновлениями до Android 17.

Цена в Индии начинается от 31 тыс. рупий (примерно 33,6 тыс. рублей). О появлении в российской рознице пока нет информации.