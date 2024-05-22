Сенатор Пол обвинил Запад в затягивании украинского конфликта

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На недавних слушаниях с участием госсекретаря США Энтони Блинкена сенатор от Кентукки Рэнд Пол выразил недовольство текущим курсом администрации Байдена к противостоянию между Москвой и Киевом. По словам законодателя, американские власти и их союзники чинят препяствия мирному решению кризиса, отказываясь обсуждать нейтральный статус Украины, пишет American Conservative.



AP

На слушаниях сената представитель Кентукки Рэнд Пол высказал госсекретарю США Энтони Блинкену критику по поводу политики Вашингтона в отношении украинского конфликта. Законодатель подчеркнул невозможность достижения военных целей, которые выдвигает режим Зеленского, и обратил внимание, что Запад продолжает препятствовать мирным переговорам, категорически отказываясь обсуждать нейтральный статус Киева, пишет The American Conservative.

Пол напомнил слова президента Чехии и бывшего главы военного комитета НАТО Петра Павла о «наивности» представления, что Украине удастся отбить у РФ территории. Он также упомянул, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный говорил о «тупиковой ситуации» на фронте.

По словам сенатора, нынешнее превосходство Москвы в людях и вооружении препятствует любому разрешению конфликта, которое будет более благоприятным для Киева. Он предположил, что наиболее вероятным исходом конфликта станет территориальный раздел Украины по корейскому сценарию.

Пол заявил, что нынешняя позиция администрации Байдена, согласно которой Украине необходимо разрешить объединиться с Западом после конфликта, активно подрывает шансы дипломатического урегулирования. Он охарактеризовал потенциальный будущий нейтралитет страны как «один из немногих пунктов переговоров», которым она располагает и который может послужить основой для мирного соглашения.