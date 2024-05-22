Врачи рассказали об опасности, которую несет проглоченная жвачка

Жвачка – не причина для паники у большинства, но иногда она может стать серьезной угрозой для кишечника. Врачи предупреждают о возможных последствиях проглатывания этого мелкого предмета.

Когда жевательная резинка становится закупорочным объектом, это может привести к серьезным проблемам. Человек начинает испытывать сильные боли, вздутие, тошноту и рвоту, а также замедление или полное прекращение выделения стула и газов. Это состояние называется кишечной непроходимостью, которая может быть опасной и даже смертельной, если не оказать своевременной медицинской помощи.

Особенно важно быть осторожными с жвачкой для людей, которые проходили операции на желудочно-кишечном тракте или ранее сталкивались с подобными проблемами. Детям также следует использовать жвачку осторожно, чтобы избежать случайного проглатывания.

Педиатр подчеркивает, что длительное жевание жвачки может вызвать неприятные ощущения, включая вздутие живота и дискомфорт в кишечнике из-за избыточного проникновения воздуха.

Хотя некоторые мифы существуют относительно вреда жвачки, главное внимание следует обратить на её случайное проглатывание и длительное жевание, особенно для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.