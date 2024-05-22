Скандалы: «Волга» с чужими берегами

Только «бегущий олень» оказался российским в новом авто для чиновников

Михаил Мишустин посетил ЦИПР — крупнейший цифровой форум, проходящий в Нижнем Новгороде. Помимо осмотра российских ноу-хау и дискуссии о перспективах импортозамещения в «цифре», премьер ознакомился с новинкой отечественного автопрома, претендующей на то, чтобы заменить российским чиновникам любимые «Мерседесы» и «Ауди».

Региональный форум цифровизаторов при поддержке премьера разросся сначала до федеральных, а теперь уже до международных масштабов: в этом году в павильонах знаменитой нижегородской ярмарки собралось более 6000 человек, которые в течение 4 дней будут обсуждать различные аспекты уже идущих, а главное — грядущих перемен. Конечно, это ещё не президентский ПМЭФ, но что-то очень и очень близкое. Наравне с россиянами в деловой и выставочной программе форума принимают участие представители КНР, Беларуси, Египта, Кубы, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Киргизии, Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Уганды, Армении, Узбекистана и Камбоджи. Тематика дискуссий самая разная — от строительства «умных домов» и токенезации экономики до клонирования человека и «биометрического бума», который в ближайшее время ожидается в РФ. (Кстати, на ЦИПРе биометрические данные можно было обменять у автомата на стаканчик бесплатного кофе.)

Михаил Мишустин участие в форуме начал с посещения выставки цифровых разработок. Одно дело — сто раз услышать, что цифровизация в России развивается семимильными шагами. И другое — увидеть конкретные достижения собственными глазами. В этом году премьеру показали цифровые платформы, созданные для замены иностранных аналогов, виртуальных помощников, помогающих компаниям разбираться с проблемами, а также последние разработки в области искусственного интеллекта и дополненной реальности. На одном из стендов делегацию, в которую помимо самого Мишустина вошли первый вице-премьер Мантуров, вице-премьеры Григоренко (новый куратор «цифры») и Чернышенко, а также министры Алиханов и Максудов, приветствовал «цифровой двойник» агронома. Как пояснили разработчики, «двойника» обучали на больших массивах данных, поэтому он может ответить практически на любой вопрос из области сельского хозяйства. «Помогите, пожалуйста, Денису Валентиновичу Мантурову», — вежливо попросил Мишустин и на всякий случай уточнил: «Он не агроном». Искусственный интеллект, не обученный политесу, не сразу понял, что от него хотят. Но когда Мантуров сформулировал вопрос о подкормке фосфатами посевов кукурузы, ответил на него довольно четко.

На пленарной сессии форума обсуждались темпы внедрения отечественных цифровых разработок. По планам правительства, к 2030 году 80% российских предприятий должны перейти на родной софт. «Задачи очень масштабные, они требуют скоординированных действий предпринимателей и государства. Необходимая база для их выполнения есть», — подчеркнул Мишустин. В дискуссии с главами госкорпораций и крупнейших компаний (а тут были такие люди, как Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Алексей Мордашов и др.) выяснилось, что белых пятен на карте цифровой трансформации ещё достаточно. Премьер сравнил текущую ситуацию с лоскутным одеялом. И заявил, что все дырки, оставшиеся от импортных производителей, должны быть залатаны отечественными решениями.

Настоящей изюминкой ЦИПРа стал «предпремьерный» (то есть самый-самый первый) показ автомобиля «Volga», выпущенного в трёх версиях — седан, кроссовер класса С и кроссовер класса D. В экстерьере новинки отчетливо угадывалось китайское влияние, но этим в России уже никого не удивишь. Производители просили обратить внимание на чётко очерченные линии кузова, которые «выгодно подчёркивают динамичный характер автомобиля», а главное — на решетку радиатора, в декоре которой использован знаменитый «бегущий олень» — эмблема Горьковского автозавода и символ Нижнего Новгорода.

Однако Михаилу Мишустину этой исторической детали показалось мало. «Руль чей? Китайский?» — спросил он, очевидно, предугадывая ответ. «А хочется, чтобы руль был российский», — добавил премьер. Отведя в сторонку Мантурова и Алиханова, премьер втолковывал им, что какие-то несложные детали и конструкции — например, из пластика — нужно стараться делать у себя, а не везти из-за границы. «У нас же есть производство композитов», — напомнил он. Министры согласно кивали. Производители заверили, что «китайский руль» — это только начало. Дальше локализации будет больше. И не только пластика, но и критически важных компонентов. В целом новая «Volga» Мишустину понравилась. «Очень симпатично выглядит, очень современно», — похвалил он.

Выпуск автомобилей в Нижнем Новгороде планируется начать уже в этом году. А в следующем выйти на полный производственный цикл. По словам производителей, «Volga»-седан будет одним из самых больших в бизнес-классе. Это должно повысить его привлекательность в глазах российской политической элиты, тем более что Владимир Путин уже неоднократно призывал чиновников пересаживаться на отечественные авто. Напомним, что именно «Волга» долгие годы была главным средством передвижения советских руководителей и партийных работников среднего звена. Как говорится, всё новое — это хорошо забытое старое.

Елена Егорова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”