 

“Искусство промпт-инжиниринга” – новый курс от Сбера

22.05.2024, 18:05, Разное
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Сбер представил новый онлайн-курс «Искусство промпт-инжиниринга», который ориентирован на освоение работы с генеративным искусственным интеллектом. Об этом рассказал Андрей Белевцев, старший вице-президент Сбербанка, на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

Курс направлен на обучение созданию текстовых запросов к онлайн-сервисам, использующим искусственный интеллект, и научит использовать ИИ в различных областях, включая науку, бизнес и творчество.

Структура курса включает короткие уроки с текстами и проверочные задания для закрепления материала. Он состоит из двух разделов: «Промпт-инжиниринг» и «Продвинутый уровень», включающий системный промптинг, GigaChain и RAG.

Обучение доступно на сайте СберУниверситета.

Белевцев отметил, что в РФ активно развивается рынок использования больших языковых моделей, которые играют ключевую роль в различных сферах деятельности, от анализа данных до автоматизации процессов и принятия решений. Цель курса – помочь людям разобраться в работе алгоритмов машинного и глубинного обучения, даже если они не являются техническими специалистами.


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