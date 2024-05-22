Скандалы: Права потребителей по-бельгийски

Правительство европейской страны ввело штрафы для жриц любви за отказ от секса

Новый закон в Бельгии, который активисты назвали «трудовым контрактом» для проституток, также позволит их сутенерам наказывать их с помощью государственного посредника, если они отказываются от секса более 10 раз в течение шести месяцев. Бельгийский парламент проголосовал за этот закон 93 голосами за, никто не выступил против и 33 воздержались.

Бельгийский профсоюз секс-работников UTSOPI активно лоббировал принятие этого закона. Новый государственный акт предусматривает, что проститутки будут получать медицинскую страховку, пенсию, отпуска по беременности и родам, а также пособия по безработице. Их работодатель будут вынуждены снабдить работниц «кнопкой безопасности» для использования в экстренных случаях.

На веб-сайте профсоюза утверждается, что закон «является историческим шагом в борьбе за права секс-работников и создаст уважительные, справедливые отношения между проститутками и их сутенерами», а представитель UTSOPI Даан Баувенс заявил СМИ, что, по его мнению, «Бельгия действительно демонстрирует, что стремится защищать секс-работников, независимо от того, как они работают».

Проституткам должны быть предоставлены «права» отказываться, прекращать и совершать половые акты так, как они предпочитают. Также они будут вправе не соглашаться сидеть за витринами в амстердамском стиле на улице красных фонарей. Однако, если проститутка воспользуется этими «правами» 10 раз в течение шести месяцев, работодатель может обратиться к государственному посреднику с просьбой вмешаться.

Согласно новому закону, все сутенеры должны иметь зарегистрированный офис и обращаться к правительству Бельгии за разрешением заключать контракты с проститутками. Такого типа договоры будут замаскированы под контракты с отелями, ресторанами и кафе, чтобы проститутки могли оставаться анонимными.

Сторонница отмены проституции Андреа Хайнц высказалась о новом законодательстве в X: «Маловероятно, что это на самом деле пойдет на пользу женщинам. При легализации/полном отказе от уголовной ответственности сутенеры становятся «менеджерами» при поддержке государства, чтобы еще больше укрепить и сохранить свою власть. Сутенеры рассматривают женщин, которых они продают, как товар, а не как людей, заслуживающих полного достоинства и уважения».

Пользователи социальных сетей, не относящиеся к сфере так называемого секс-бизнеса, выразили ужас по поводу нового закона.

Ангелина Бржевская

Оригинал материала: “Московский комсомолец”