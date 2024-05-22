Мнение «аналитика»: О русской жизни горькой… Выхода нет?

Наше всё Александр Пушкин не первым раскрыл российскому высшему свету страшную правду о русской жизни за пределами столиц. До него был тёзка Радищев, но того загнобили. А «энциклопедию русской жизни», роман «Евгений Онегин» охотно издавали, открывая для себя целую вселенную.

И одно из таких открытий — любимое занятие провинциального помещика: давить мух. Что оно значит на самом деле?

Конечно, не физическую охоту на противных насекомых. Тем более, что речь идёт о деятельности в осенне-зимний период.

В романе в стихах интрига начинается с того, что «наследник всех своих родных» Евгений Онегин приезжает в деревню покойного дяди, чтобы вступить в наследство. И тут — началось…

Онъ въ томъ покоѣ поселился,

Гдѣ деревенскiй старожилъ

Лѣтъ сорокъ съ ключницей бранился,

Въ окно смотрѣлъ и мухъ давилъ.

Тоска. Чтобы её развеять, «молодой повеса» проводит рекогносцировку, внезапно перешедшую в инвентаризацию.

Онѣгинъ шкафы отворилъ:

Въ одномъ нашелъ тетрадь расхода,

Въ другомъ наливокъ цѣлый строй,

Кувшины съ яблочной водой…

В общем, дядя был запасливым. А почему? Сам Александр Пушкин в письме Петру Вяземскому признавался: «моё глухое Михайловское наводитъ на меня тоску и бѣшенство. Въ 4-ой пѣснѣ Онѣгина я изобразилъ свою #жизнь».

То есть, между сочинением стихов, интрижкой с Анной Керн, охотой и попытками наладить хозяйство, поэт, как и многие тогдашние провинциальные дворяне, «давил мух». А что это?

Старинное выражение «задавить муху» означает выпить, отсюда и дошедшее до нас выражение «быть под мухой». Происходят оба они от названия маленькой (15-20 граммов) рюмочки, которую называли «мухой». Потому что выпивалась в один глоток, то есть, очень быстро. Ср. просторечное: «метнись мухой туда-сюда».

У этой идиомы есть совершенно чёткое происхождение. Вместо прежних царских кабаков, бывших простыми питейными лавками, Пётр I повелел открыть по всей России трактиры, заботясь о культуре пития. Там, по его замыслу, люди не только пили бы горькую, но ещё и активно закусывали.

Для привлечения клиентов, которым нововведение не очень-то понравилось, было указано первую рюмку наливать бесплатно. Но, во-первых, трактирщики были жадными. Во-вторых, размера тогдашних рюмок вполне хватало для того, чтобы почувствовать лёгкое, приятное опьянение. В-третьих, клиенты трактиров взяли моду выпивать бесплатную рюмку и идти себе дальше. Поэтому специально для трактиров были заказаны ёмкости вместимостью 15-20 мл — а это примерно одна столовая ложка, — чтобы и трактирщики не разорились на бесплатной выпивке, и клиентам хотелось бы выпить ещё, но уже за свой счёт. Новые рюмки тут же окрестили «мухами». А посетители трактиров начали ходить от заведения к заведению, чтобы выпить как можно больше бесплатных первых «мух». Отсюда и пошло выражение «ходить под мухой».

И вот — «поздняя осень, поля опустели», распутица, грязь… На охоту не выбраться, в гости не съездить, а по хозяйству делать уже особо нечего: урожай собран, оброк получен. До зимы, когда можно пересесть в сани да отправиться хотя бы к соседу — ещё долгие недели. Остаётся — «давить мух» да браниться с ключницей, недовольной таким расходом.

И это всё, на самом деле, отражение чудовищной русской бедности, охватывавшей 95% населения ресурсно богатой страны. Великая русская печаль. Но о ней — как-нибудь в следующий раз, если будет интересно.

Но…

Вы думаете, в Малороссии тех лет было иначе и лучше?

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