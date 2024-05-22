 

В Edge появилась функция перевода видео в реальном времени

22.05.2024, 16:57, Разное
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Microsoft анонсировала новую функцию для браузера Edge, которая позволяет переводить и дублировать видео в реальном времени при помощи искусственного интеллекта, пишет The Verge.

Это нововведение позволяет пользователям получать дубляж и субтитры к видеороликам на платформах, таких как YouTube, LinkedIn и другие. На данный момент поддерживается перевод с английского на русский, немецкий, хинди, итальянский и испанский, а также с испанского на английский язык.

Кроме того, Microsoft планирует расширить поддержку перевода текстового контента в реальном времени на новостных сайтах, таких как Reuters, CNBC и Bloomberg. В будущем компания намерена увеличить число поддерживаемых сайтов и добавить перевод на большее количество языков.

Подобная функция уже была добавлена в российский Яндекс Браузер, который также использует нейросети для перевода и озвучивания видео на русский язык.


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