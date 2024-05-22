Мнение: Нефтяник об уровне жизни, дефицит работников в нетфегазе и трудовые резервы России

1. Основные претензии к уровню жизни в России разбирает автор Блога инженера-нефтяника (ссылка):



Люблю темы, в которых обсуждают, как у нас все плохо. Обычно они представляют собой редкостное сборище всевозможных нытиков и всепропальщиков, которые бесконечно повторяют одни и те же наборы штампованных фраз. Думаю любой, кто в них был, наверняка знает их наизусть. Приведу несколько примеров.

А. “Мы уже тридцать лет встаем с колен, а жизнь становится все хуже и хуже”.

Тридцать лет назад был 1994 год и я его прекрасно помню. Зарплаты тогда практически ни на что не хватало, например, первой зарплаты жены хватило ровно на пару резиновых сапог. Да и задерживали её по полгода, а то и больше. Чтобы хоть как-то прокормиться, я ходил в мясной цех и брал ребра. При том не те ребрышки гриль, которые продают сейчас, а такие, где нет ничего, кроме костей, сейчас даже не каждая собака их будет грызть. И мы варили из них суп. Неужели эти страдальцы нынче суп варят только на воде? Но при этом имея доступ в интернет? Как-то сомнительно. И, главное, как эти господа жили в 1994 году, если живут всё хуже и хуже? Ну неужели у каждого был свой таунхаус, гоночный болид и симпатичная негритянка-горничная? Иначе я не могу понять вершину падения за столь продолжительное время

Б. “Мы живем в самой богатой ресурсами стране, а уровень жизни как в Африке”.

А вы в Африке были? Сейчас мой бывший напарник работает в ЦАР и говорит, что даже не мог представить, что ТАК жить можно. Какие девяностые, у нас такого не было даже во время войны. Просто многие на полном серьезе привыкли к вещам, которые кажутся ими обыденными и, якобы, существующими везде – вода в доме, электричество, интернет, телефонная связь и так далее. Но оказывается, что для доброй половины населения Земли это роскошь. Какой интернет, какая вода, какое электричество, да и дома нет, настоящие хижины, шалаши и охапка соломы.

Да и страна у нас не самая богатая ресурсами, если взять распределение их на территорию – то у нас их не так уж и много. И не все они доступны (ссылка).

В. “Съезди за пределы МКАД и посмотри, как Россия живёт”.

Так я за пределами МКАД и живу. Нормально живёт, все по-разному. Но в целом неплохо, даже в сельской местности. Вообще, такие слова характерны для жителей Москвы и прочих крупных городов, которые сами давным-давно не выезжали за пределы города и свято уверены, что вокруг хроническая хтонь.

Г. “Да в провинции рады зарплате в 40 тысяч, потому что средняя – 25”.

Вовсе не рады, 25 мало кто получает, и сорок – давно не предел. Правда обычно тут начинается аукцион “Кто меньше”: некоторые заявляют, что десятку получают, а работают по 12 часов без выходных. Тут мне вообще становится смешно.

Люди врут и не краснеют, они рассказывают мне про города, в которых я был неоднократно и знаю, сколько там получают. Не говоря о том, что не замечают сами противоречий – средняя зарплата у большинства 18-20-25 тысяч, и при этом съём квартиры 20 тысяч, квартира стоит 3-5 миллионов, кто же и за какие средства снимает эти квартиры и ходит по ТЦ? Но логика – это явно не самая сильная сторона таких людей.

2. Несмотря на растущие зарплаты, россияне не торопятся идти работать в нефтегазовый сектор (ссылка):



Российский нефтегаз «страдает» от нехватки рабочей силы.

По оценкам московской компании Kasatkin Consulting (бывш. Deloitte), в нефтегазовом секторе России в этом году не хватает около 40 000 сотрудников. Отрасль увеличила количество онлайн-объявлений о вакансиях в первом квартале на 24% по сравнению с годом ранее, ища не только квалифицированный персонал, но и низкоквалифицированных работников, свидетельствуют данные крупнейшей российской рекрутинговой платформы hh.ru.

Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных ФСС, нефтегазовая отрасль уже давно является одним из самых высокооплачиваемых работодателей в России, предлагая заработную плату, превышающую среднюю по стране как минимум на две трети с 2017 года. В январе и феврале ежемесячная номинальная зарплата в отрасли, включая работников нефте- и газодобычи, сферы услуг, переработки, транспортировки и хранения нефти и газа, составляла в среднем около 125’200 рублей ($1340).

Согласно спискам вакансий на hh.ru, полевой работник, работающий ежемесячно посменно где-нибудь в Сибири или Арктике, может рассчитывать на «горячее питание три раза в день» и регулярные медицинские осмотры за счет работодателя, некоторые работодатели также предлагают поощрения в советском стиле, такие как «новогодние подарки детям» и поездки на корпоративные курорты.

3. Российские учёные оценили недоиспользованные трудовые резервы России и пришли к выводу, что они могли бы полностью покрыть дефицит рабочей силы в стране (ссылка):

Недоиспользованная рабочая сила в РФ составляет около 5,6 млн человек. Об этом говорится в исследовании ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Марины Баскаковой, опубликованном в журнале «Воспроизводство национального человеческого потенциала в условиях глобальных вызовов». «Известия» изучили материал. В число трудовых резервов входят:

– 2,5 млн безработных граждан (тех, кто более четырех недель подряд искал работу);

– 0,7 млн человек — потенциальная рабочая сила (люди, которые короткое время — менее четырех недель — находятся в поисках места деятельности или готовы к труду);

– 2,4 млн — те, кто трудиться хочет, но не ищут и не готовы приступить к работе в настоящий момент (например, студенты очных отделений или домохозяйки, которые сидят с детьми, а также пенсионеры).

При этом чем моложе группа незанятых в экономике граждан, тем меньше вероятность, что люди из ее состава в ближайшее время устроятся на работу.

«Молодежная группа желающих работать, но не ищущих и не готовых приступить к труду, наполовину состоит из учащихся очной формы обучения и еще на четверть — из лиц, ведущих домашнее хозяйство или отвечающих за уход за домом и детьми», — отмечается в исследовании РАН.

Реальный размер трудовых резервов может быть меньше за счет того, что часть россиян работают без оформления трудовых отношений…

Оценка незадействованной рабочей силы в 5,6 млн человек сопоставима с тем, сколько трудящихся недостает российской экономике. Как писали ранее «Известия», по оценкам РАН, в РФ не хватало 4,8 млн рабочих рук по итогам прошлого года.

В план «использовать скрытые резервы» лично я не верю. Это из разряда «пусть граждане перестанут совершать преступления, тогда на рынок труда придут заключённые и работники ФСИН». Как говорит Дональд Трамп, «звучит хорошо, но не сработает».

Безработные в России обычно согласны на совсем уж любую работу, от стройки до уборки улиц. У безработных есть планка запросов — и по зарплате, и по условиям труда — ниже которой они опускаться не хотят. Безработных в классическом смысле — готовых на любую работу за минимальную зарплату — в России нет, так как такие граждане устраиваются куда-нибудь за один-два дня.

Вот студенты, скучающие в аудиториях на лекциях, которые им никогда не понадобятся — другой вопрос. Но плюсы и минусы массового высшего образования — тема для отдельного разговора.