Скандалы: Из миллиардерши в банкрота

Как косметическая империя Кайли Дженнер, которая заработала более 1$ млрд в 21 год, потерпела крах

Косметическая империя, популярнейшее реалити-шоу и первый миллиард в 21 год. Казалось, ничего не может сокрушить эру King Kylie, когда поклонники за считанные минуты скупали любую созданную бизнесвумен вещь, принося ей десятки миллионов долларов. Но неожиданно телезвезда столкнулась с чередой неудач — сначала ее лишили звания самой молодой миллиардерши в мире, обвинив в махинациях, а позже Дженнер пришлось постепенно расширять линейку своих брендов из-за отсутствия продаж. «Империя King Kylie разрушается», — гласят заголовки СМИ, подозревающих Дженнер в расточительных тратах, которые она более не может себе позволить. Как из миллиардерши телезвезда движется к банкротству?

Кайли Дженнер заподозрили в попытке заработать на разоряющихся брендах

За последние полгода Дженнер успела основать сразу несколько новых бизнесов абсолютно разных категорий товаров: в сентябре она представила фанатам марку детской уходовой косметики Kylie Baby, в ноябре — собственный бренд одежды Khy, а в мае телезвезда выпустила новый парфюм Cosmic.

Весной она также заявила о запуске алкогольного напитка Sprinter — по аналогии с текилой «818», принадлежащей ее старшей сестре Кендалл Дженнер

Параллельно с запуском многочисленных брендов и съемками в семейном реалити знаменитость занималась продвижением своего главного детища — косметической марки Kylie Cosmetics, созданной еще в 2015 году. Раньше предпринимательница выпускала максимум 3-4 коллекции в год, а сейчас рекламирует новинки почти каждые две недели.

В январе Дженнер объявила о начале продаж тонального крема в виде спрея, 10 февраля — масла для губ Kylie Skin, а 28 февраля — новой линейки одежды Khy 004. В марте одновременно на полках магазинов появился ее парфюм и напитки Sprinter. К тому же инфлюэнсер успевала посещать показы, проходившие на Неделях моды, и сниматься в рекламах других марок.

Журналисты и блогеры заподозрили Дженнер в попытке распродать как можно больше товаров до того, как Kylie Cosmetics обанкротится через 2-3 года. «За последний месяц Кайли выпустила сразу три новых косметических продукта, что противоречит ведению бизнеса. Обычно звезды месяцами рекламируют новые коллекции, чтобы покупатели успели оценить их по достоинству. Товарам требуется время, чтобы закрепиться на рынке», — поясняет блогерша Tea Spill.

По мнению фанатов, интерес общественности к семейству Кардашьян-Дженнер постепенно угасает, что отражается и на успехе их бизнесов. В многочисленных комментариях в соцсетях пользователи отмечают, что проблема предпринимательницы — в отсутствии страсти к своему делу: невозможно выпускать столько брендов один за другим и гореть каждым из них, утверждают они.

Еще одну волну слухов о провале телезвезды спровоцировала реклама игры для смартфонов Travel Town с ее участием. До весны 2024 года инфлюэнсер никогда не рекламировала продукцию чужих компаний (кроме семейных брендов) в соцсетях, особенно связанных с технологиями. «Кайли обеднела?» — гласит удручающий заголовок на платформе Reddit.

Кайли Дженнер обвинили в расточительстве

Слава некогда самой известной семьи США угасает — нынешняя популярность Кардашьян-Дженнеров не сравнится с уровнем их влияния десятилетней давности. На пике узнаваемости, в период c 2015 по 2020 год, бизнесвумен скупила недвижимость на 80 миллионов долларов (7,2 миллиарда рублей): в список ее владений входят не только дома, но и участки земли и даже часть острова. К тому же девушка приобрела личный самолет за 73 миллиона долларов (6,6 миллиарда рублей).

Потеря влияния неминуемо означает потерю средств. Фанаты публикуют сотни видео на тему того, что Дженнер становится все сложнее поддерживать свой роскошный образ жизни из-за банального недостатка денег.

Никто не говорит, что Кайли Дженнер станет бедной, но содержать дома, самолеты, кучу машин и охрану становится все сложнее

Стэфани Лэндж

блогерша

Возможно, по этой причине знаменитость уже два года безуспешно пытается продать один из своих особняков в элитном районе Лос-Анджелеса. Элитную недвижимость инфлюэнсер купила вместе с рэпером Трэвисом Скоттом, с которым они расстались в 2023 году. Постепенно цена на дом снизилась с 22 до 18 миллионов долларов.

«Это попытка растянуть свою роскошную жизнь — но даже у трат Кайли Дженнер есть предел», — пишут поклонники в соцсетях.

Кайли Дженнер регулярно критикуют за качество ее продукции

Еще одна причина, из-за которой телезвезду подозревают в попытке нажиться на своей аудитории, — отсутствие рациональности в ведении бизнеса. Дженнер настолько часто выпускает новые бренды, что попросту не может заботиться о качестве своей продукции. Вместе с тем страдает и айдентика марок — публика не видит связи компаний KHY и Sprinter с личностью их создательницы.

Вдобавок предпринимательница регулярно попадает в скандалы: ее обвиняют не только в пренебрежительном отношении к качеству и крою производимой ею одежды, но и в краже дизайнов, а также чрезмерно завышенной стоимости продукции.

Критике подвергались и купальники Kylie Swim, и предметы гардероба от KHY, и даже некогда главное достижение девушки — бренд Kylie Cosmetics, переставший заботиться о новинках.

В марте дизайнер Джессика Йохансен-Белл и вовсе обвинила Кайли Дженнер в копировании эскизов без ее ведома. По словам модельера, телезвезда попросту украла дизайн вещей ее авторства для своего бренда KHY.

Сама Дженнер никак не комментирует слухи о финансовых трудностях. Но фанаты уверены — с таким отношением к поклонникам рано или поздно она потеряет не только их лояльность, но и заработанные на их кошельках миллионы долларов.

Майя Пономаренко

Оригинал материала: “Lenta.ru”