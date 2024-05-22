В Москве установят турели для решения проблемы с хищениями дорожной инфраструктуры

Технологии искусственного интеллекта позволят московскому департаменту транспорта раз и навсегда решить проблему с хищениями элементов дорожной инфраструктуры – власти столицы закупят и установят автоматические турели для эффективного пресечения правонарушений.

Ранее в Дептрансе рассказывали, что ИИ научился анализировать картинку с камер и автоматически выявлять факт хищения. Если раньше сообщение об этом поступало сначала диспетчеру, а потом в полицию, то теперь сигнал будет передаваться на турельную установку для немедленного открытия огня и его дальнейшей корректировки.

– Поначалу установим турели в пяти наиболее проблемных местах, где только с начала 2024 года суммарно произошло 36 актов воровства – злоумышленники увозили медный кабель, шумозащитные экраны и даже дорожные знаки, – пояснили в департаменте. – Испытания в симуляции показали, что наиболее эффективно сначала будет стрелять по колёсам транспортного средства правонарушителей, а лишь затем по ним самим, чтобы не дать им скрыться. Чтобы ИИ смог отработать по подобному сценарию в любое время суток, каждая турельная установка оснащена мощным инфракрасным прожектором, произведённым в Москве.

Столичные разработчики позаботились и о безопасности – чтобы никто не пострадал по ошибке, первое время любое решение об открытии огня будет проходить через диспетчера. Лишь убедившись в том, что ИИ верно фиксирует факт воровства, систему переключат в автономный режим.

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