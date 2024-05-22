 

TikTok планирует масштабные сокращения персонала в маркетинге и эксплуатации

22.05.2024, 14:40, Разное
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Компания TikTok намерена в текущей неделе сократить значительное количество сотрудников в отделах маркетинга и эксплуатации, ссылаясь на информацию от внутренних источников, пишет Information.

Планируется расформирование команды, ответственной за взаимодействие с пользователями и поддержку. Хотя точное число увольнений пока неизвестно, изменения затронут значительную часть тысяч сотрудников, занимающихся маркетингом, контентом и глобальными операциями для пользователей.

TikTok, приложение для создания и просмотра коротких видеороликов, принадлежащее китайской компании ByteDance и запущенное в 2018 году, имеет главные офисы в Лос-Анджелесе и Сингапуре.

Кроме того, ранее в Госдуме РФ обсуждался вопрос о возможной блокировке TikTok в РФ из-за появления фейков о специальной военной операции и российской армии. Помимо этого, в Сомали приняли решение о запрете Telegram, TikTok и платформы 1xBet.


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