TikTok планирует масштабные сокращения персонала в маркетинге и эксплуатации

Компания TikTok намерена в текущей неделе сократить значительное количество сотрудников в отделах маркетинга и эксплуатации, ссылаясь на информацию от внутренних источников, пишет Information.

Планируется расформирование команды, ответственной за взаимодействие с пользователями и поддержку. Хотя точное число увольнений пока неизвестно, изменения затронут значительную часть тысяч сотрудников, занимающихся маркетингом, контентом и глобальными операциями для пользователей.

TikTok, приложение для создания и просмотра коротких видеороликов, принадлежащее китайской компании ByteDance и запущенное в 2018 году, имеет главные офисы в Лос-Анджелесе и Сингапуре.

Кроме того, ранее в Госдуме РФ обсуждался вопрос о возможной блокировке TikTok в РФ из-за появления фейков о специальной военной операции и российской армии. Помимо этого, в Сомали приняли решение о запрете Telegram, TikTok и платформы 1xBet.