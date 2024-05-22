 

Учёные изобрели уникальное устройство, позволяющее читать мысли других людей

22.05.2024, 13:33, Разное
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Отечественные учёные разработали линейку специальных устройств, позволяющих бесконтактно читать мысли окружающих.

Принцип их работы основан на генерации особоговида излучения, когда сингулярный резонанс вступает в реакцию с мозговыми волнами испытуемого субъекта, позволяя ему «открыть свой разум» для упрощения чтения мыслей и получения различной информации без вскрытия черепной коробки, как это делается при применении аналогичных чипов Neuralink Илона Маска.

Первые опытные образцы были представлены на выставке «Госзаказ» в Сколково. Принцип их работы известен только в общих чертах: зонды в форме продолговатого предмета, треугольника или музыкальной ноты подключаются к источнику питания, а затем особый модуль активирует принципы Фурье и начинает выделение в пространство концентрированного излучения в инфракрасном диапазоне по методу Эрнста Сакса.

Практические испытания показали, что порой достаточно одного вида включенных приборов, чтобы гармонические колебания мозговых подопытных волн вошли в необходимый такт и любые мысли гражданина стали доступны окружающим.

– Всё основано на физических принципах теплопроводности, которые востребованы как в гражданских, так и военных сферах. Прототипы строго засекречены и нет смысла пытаться разгадать, как они устроены, – сказал журналистам главный конструктор новинки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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