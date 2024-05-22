Учёные изобрели уникальное устройство, позволяющее читать мысли других людей

Отечественные учёные разработали линейку специальных устройств, позволяющих бесконтактно читать мысли окружающих.

Принцип их работы основан на генерации особоговида излучения, когда сингулярный резонанс вступает в реакцию с мозговыми волнами испытуемого субъекта, позволяя ему «открыть свой разум» для упрощения чтения мыслей и получения различной информации без вскрытия черепной коробки, как это делается при применении аналогичных чипов Neuralink Илона Маска.

Первые опытные образцы были представлены на выставке «Госзаказ» в Сколково. Принцип их работы известен только в общих чертах: зонды в форме продолговатого предмета, треугольника или музыкальной ноты подключаются к источнику питания, а затем особый модуль активирует принципы Фурье и начинает выделение в пространство концентрированного излучения в инфракрасном диапазоне по методу Эрнста Сакса.

Практические испытания показали, что порой достаточно одного вида включенных приборов, чтобы гармонические колебания мозговых подопытных волн вошли в необходимый такт и любые мысли гражданина стали доступны окружающим.

– Всё основано на физических принципах теплопроводности, которые востребованы как в гражданских, так и военных сферах. Прототипы строго засекречены и нет смысла пытаться разгадать, как они устроены, – сказал журналистам главный конструктор новинки.

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